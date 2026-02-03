В ночь на среду местами в Латвии - преимущественно в Латгале и Видземе - воздух остынет до -25…-29 градусов, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах ожидаются туман и иней, которые на северо‑востоке сохранятся и днем. В среду существенных осадков не предвидится, на большей части территории страны будет солнечно. Ветер - слабый восточный, в Курземе - умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -10 градусов местами на северном побережье Курземе до -29 на востоке страны, максимальная температура днем составит от -6 до -15 градусов соответственно.

В Риге в среду будет солнечно, без осадков. Ветер - слабый восточный. Температура воздуха ночью понизится до -17 градусов, местами в пригороде - до -23 градусов. Днем столбики термометров в тени поднимутся до -9 градусов.

Согласно правилам Кабинета министров, дети в возрасте до 12 лет могут не посещать образовательное учреждение, если температура воздуха ниже -20 градусов, а ученики с 13 лет могут не ходить в школу, если воздух остыл до -25 градусов.