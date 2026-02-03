Достигнутый прогресс в реализации Основ общественного здравоохранения оценивается как неравномерный, говорится в информационном отчёте об оценке промежуточного этапа реализации Основ общественного здравоохранения на 2021–2027 годы, с которым во вторник ознакомилось правительство, пишет ЛЕТА.

Отчёт подготовлен Министерством здравоохранения, которое проанализировало выполнение целевых индикаторов и политических результатов до 2024 года. В документе указано, что в ряде сфер наблюдаются положительные тенденции, однако часть поставленных целей не достигнута или их достижение задерживается по различным причинам.

Согласно данным отчёта, в Латвии постепенно увеличивается количество здорово прожитых лет и ожидаемая продолжительность жизни новорождённых, а также сокращается число потенциально потерянных лет жизни. Вместе с тем в ряде случаев данные за 2024 год ещё недоступны, что ограничивает оценку достижения целей.

В отношении поощрения здорового образа жизни отмечено, что среди взрослых улучшаются отдельные пищевые привычки, в том числе употребление фруктов и овощей, однако уровень физической активности и распространённость избыточной массы тела по-прежнему не соответствуют поставленным целям. Среди подростков по нескольким показателям – физической активности и пищевым привычкам – цели не достигнуты, что объясняется влиянием пандемии Covid-19, дистанционным обучением и увеличением времени перед экраном.

Как у подростков, так и у взрослых привычки ухода за зубами не всегда достигают желаемого уровня. В отчёте подчёркивается, что для сохранения достигнутых результатов необходимы дальнейшие профилактические меры.

В разделе, посвящённом психоэмоциональному здоровью, указано, что высокий процент населения по-прежнему испытывает стресс, напряжение и подавленность, тогда как распространённость депрессии, несмотря на снижение в отдельные годы, в целом остаётся значительной. Показатели суицидов в некоторых возрастных группах соответствуют прогнозам, однако в отчёте подчёркивается необходимость устойчивых долгосрочных улучшений.

Доля людей в возрасте от 15 до 64 лет с депрессией имеет тенденцию к росту, при этом наибольший подъём связан с началом пандемии Covid-19. С учётом начатых после пандемии мероприятий по обеспечению психологической и психотерапевтической помощи, в 2024 году доля депрессии немного снизилась. В отчёте прогнозируется, что в следующих периодах этот показатель существенно не изменится.

В сфере употребления психоактивных веществ установлено, что потребление алкоголя, ежедневное курение и использование электронных сигарет превышают плановые целевые значения. В отчёте отмечается, что на ситуацию повлияли условия пандемии, доступность алкогольной и никотиносодержащей продукции и маркетинг, зачастую ориентированный на молодёжь.

Также в отчёте указано на недостаточную доступность финансируемых государством услуг по лечению зависимостей и отказу от курения.

В области детского и взрослого травматизма отмечен прогресс, особенно в снижении детской смертности от внешних причин, однако показатели утоплений и общей смертности от внешних факторов не всегда достигают запланированных значений.

В сфере сексуального и репродуктивного здоровья установлено, что доля подростковых беременностей и заболеваемости ВИЧ снижается, в то время как динамика числа искусственных абортов существенно зависит от снижения рождаемости.

В области инфекционных заболеваний в целом достигнуты цели по гепатитам B и C, ВИЧ и туберкулёзу, хотя в отдельные годы на показатели повлияла пандемия.

В разделе о вакцинации отмечено, что охват базовой вакцинацией среди детей остаётся высоким, однако уровень вакцинации от гриппа среди детей, пожилых и беременных существенно отстаёт от поставленных целей. В отчёте указано, что бдительность населения по поводу рисков гриппа снизилась после пандемии Covid-19.

Интенсивное информирование о возможности одновременной вакцинации от Covid-19 и гриппа, а также индивидуальные обращения в сезоне 2022 года обеспечили значительный рост охвата вакцинацией. Однако сезонный показатель на 2024 и 2025 годы – 35% вакцинированных пожилых старше 65 лет – не был достигнут, поскольку объёмы закупленных противогриппозных вакцин в этом сезоне не превысили объёмы предыдущего, говорится в отчёте.

В сфере доступности и качества медицинской помощи установлено, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 64 лет и от злокачественных опухолей снижается, в то время как участие в онкологических скринингах в целом растёт, хотя показатели скрининга на рак молочной железы всё ещё не достигают целевых значений.

Одновременно в отчёте указано, что обеспечение медицинским персоналом в целом улучшается, особенно в части доли молодых специалистов, однако количество медсестёр по-прежнему недостаточно. В области цифровизации здравоохранения прогресс оценивается как более медленный, чем планировалось, и несколько целевых показателей не достигнуты.

В отчёте отмечается, что по части результативных показателей данные недоступны ежегодно, поскольку отдельные исследования проводятся раз в два, четыре или даже пять лет, а в других случаях на сопоставимость данных повлияли методологические изменения, цифровизация или предварительный статус данных. Более полная и регулярная доступность характерна для показателей смертности, вакцинации, инфекционных заболеваний и использования медицинских услуг, тогда как больше ограничений выявлено в области поведения, привычек, психоэмоционального здоровья и зависимостей, где данные основаны на периодических исследованиях.

Как указано в отчёте, на завершающем этапе реализации Основ общественного здравоохранения до 2027 года необходимо сосредоточить ресурсы на поощрении здоровья, укреплении психического здоровья, снижении зависимости, увеличении охвата вакцинацией, а также на улучшении доступности, качества и управления данными в системе здравоохранения.