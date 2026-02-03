Baltijas balss logotype
Латышский приживается, но не у всех: что именно показал опрос школьников 1 1040

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латышский приживается, но не у всех: что именно показал опрос школьников
ФОТО: LETA

В этом году завершился переход на единую школу, и те учащиеся, которые ранее осваивали программы для нацменьшинств, теперь учатся только на латышском языке, пишет Diena.

Хотя все больше детей, для которых латышский не является родным языком, используют его также вне учебного процесса, примерно пятая часть говорит по-латышски только в школе, свидетельствует проведенный Министерством образования и науки (МОН) опрос. Как отмечает министерство, полностью результаты перехода можно будет увидеть в 2030/2031 учебном году, когда 9-й класс окончат дети, которые на латышском учились уже с 1-го класса.

В опросе, который МОН провело совместно с компанией "Edurio", приняли участие 24 самоуправления, 100 школ и 163 дошкольных учреждения, 3007 учащихся 7-х и 9-х классов (для 84% родным языком является русский), 1407 педагогов и руководителей школ и 1335 педагогов и руководителей дошкольных учреждений, 2701 родитель школьников и 1844 родителя дошкольников. Почти все респонденты положительно оценили переход на единую школу.

Оценивая различные факторы, влияющие на качество этого процесса, чаще всего упоминались роль руководителя учебного заведения, профессионализм педагогов и умение адаптировать обучение, доступность поддержки, сотрудничество с родителями и доступное образовательному учреждению финансирование. На вопрос о пользе полученных в школе знаний латышского языка 88% учащихся ответили, что это помогает им в жизни вне школы, например, в магазине, кинотеатре, кафе или другом общественном месте.

Школьники все чаще пользуются информацией на латышском языке в интернете (31%), общаются на латышском языке в спортивных школах и на тренировках (30%), в разговорах с друзьями (20%). В то же время 21% опрошенных признали, что используют латышский язык только в школе. Владение языком во многом зависит от того, сколько лет ребенок на нем учится.

Собственная оценка знаний языка среди учащихся 9-х и 7-х классов различается: 77% девятиклассников, которые уже три года учатся на латышском языке, в основном или полностью понимают то, что говорят на уроке, а среди семиклассников, которые учатся на латышском первый год, - 71%. Соответственно, 21% и 27% школьников лишь частично или с трудом усваивают учебный материал, а 2% не понимают вообще ничего.

Общение в рамках учебного процесса при работе в парах или группах также не всегда происходит на латышском: преимущественно по-русски общаются 41% учащихся, по-латышски - 16%, остальные - и по-латышски, и по-русски. С учителями и работниками школ на переменах по-латышски говорят 47% школьников, 8% общаются по-русски, остальные используют оба языка.

#образование #школьники #латышский язык #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го февраля

    Ху.. ня какая то! Никому не нужная.

    26
    5

