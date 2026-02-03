Больница имени Паула Страдиня (PSKUS) призывает все ответственные за развитие железнодорожной инфраструктуры и планирование пассажирских перевозок учреждения, включая Министерство сообщения, обеспечить строительство железнодорожной остановки в Агенскалнсе у здания больницы, сообщили в медицинском учреждении, пишет ЛЕТА.

Больница призывает найти возможность построить остановочный пункт у своей территории, присвоив ему название "Āgenskalns/Stradiņi". В PSKUS поясняют, что создание такой остановки улучшит мобильность персонала, пациентов, их родственников, а также жителей Агенскалнса.

Председатель правления больницы Страдиня Лаурис Видзис подчёркивает, что железнодорожный транспорт становится всё более удобным и популярным способом передвижения. Он отмечает, что сотрудники Детской клинической университетской больницы, а также маленькие пациенты и их семьи уже более года с удобством добираются до медучреждения на поезде.

Видзис рассказывает, что ежегодно больница Страдиня оказывает более 700 000 стационарных и амбулаторных услуг, которые получают жители Риги и всей Латвии. В настоящее время многие пациенты и их родственники вынуждены использовать сложные маршруты общественного транспорта или личный автотранспорт, сталкиваясь с серьёзными проблемами с парковкой в районе больницы.

Создание железнодорожной остановки в непосредственной близости от больницы значительно улучшило бы доступ к медицинским услугам, особенно для людей с ограниченными возможностями, пожилых и пациентов из регионов. Поэтому больница Страдиня призывает все ответственные учреждения найти возможность реализовать этот проект.

PSKUS уже обсудила необходимость строительства остановки с обществом микрорайона Агенскалнс, которое полностью поддерживает инициативу, указывая, что это существенно облегчило бы повседневную жизнь не только пациентов и персонала больницы, но и жителей Агенскалнса, Засулаукса и близлежащих районов.

Председатель общества Агенскалнса Роберт Карклиньш отмечает, что появление остановки упростит и сделает удобнее использование железнодорожного транспорта, а также поможет Риге приблизиться к цели сделать железную дорогу основой системы общественного транспорта города.

По мнению Карклиньша, железнодорожная остановка в Агенскалнсе улучшит доступ к медицинским услугам, снизит нагрузку на движение на близлежащих улицах и поможет создать более приятную городскую среду. Он призывает государственные и самоуправленческие учреждения найти необходимое финансирование для её строительства.

Для обсуждения возможностей и сроков реализации проекта представители больницы Страдиня уже встретились с вице-мэром Риги Марисом Спринджуксом и другими представителями Рижской думы.

PSKUS сообщает, что на этой и последующих неделях руководство больницы проведёт встречи со всеми заинтересованными сторонами — ООО "Автотранспортная дирекция", ГАО "Latvijas dzelzceļš" и АО "Pasažieru vilciens".

Железнодорожная остановка у больницы Страдиня в Агенскалнсе включена в проект "Модернизация железнодорожной инфраструктуры на участке Торнякалнс — Иманта" ГАО "Latvijas dzelzceļš" и может быть построена при наличии достаточного финансирования. Пока не известно, будет ли и когда начато строительство этой остановки.

Ранее сообщалось, что "Автотранспортная дирекция" в сотрудничестве с заинтересованными сторонами рассматривает возможность строительства железнодорожной станции у PSKUS, сообщает ЛЕТА со ссылкой на дирекцию.

Председатель правления дирекции Янис Лапиньш в понедельник встретился с Видзисом для обсуждения возможного строительства станции.

По мнению дирекции, новая станция может значительно повысить привлекательность этого пункта назначения для жителей. Одновременно она может снизить поток легковых автомобилей в районе больницы Страдиня и количество припаркованных машин, а также способствовать развитию других услуг.

Стороны договорились провести более широкую встречу всех заинтересованных учреждений — Министерства сообщения, ГАО "Latvijas dzelzceļš" и АО "Pasažieru vilciens", работающего под брендом "Vivi", чтобы обсудить возможное финансирование и продвижение проекта.