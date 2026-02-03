Baltijas balss logotype
Латышский мультфильм собрал в три раза больше зрителей, чем «F1» с Брэдом Питтом

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма F1.

Кадр из фильма F1.

Доля латышского кино в Латвии в прошлом году впервые превысила 24%, а в десятку самых популярных фильмов вошли сразу четыре латвийские картины. Об этом свидетельствуют обобщённые данные Национального киноцентра о кинопрокате в кинотеатрах Латвии за прошлый год.

В 2025 году в латвийских кинотеатрах было продано в общей сложности 2,162 млн билетов, что почти на 70 тысяч больше, чем в 2024 году. Рост посещаемости зафиксирован несмотря на увеличение средней стоимости билета до 6,73 евро.

В репертуаре кинотеатров Латвии в прошлом году значился 421 фильм, включая 77 местных кинолент. Их посмотрели более 523 тысяч зрителей, обеспечив национальному кино долю рынка в 24,22%.

Второй год подряд самым популярным фильмом в латвийских кинотеатрах стала анимационная картина Гинта Зилбалодиса «Поток» («Straume»). В 2025 году её посмотрели 204 039 зрителей, а общее число зрителей с момента премьеры превысило 377 тысяч, что сделало фильм самым просматриваемым за период восстановленной независимости Латвии.

В десятку самых популярных фильмов наряду с «Потоком» вошли ещё три латвийские картины:

  • историческая игровая лента Дзинтара Дрейберга «В сети. Рождение легенды ТТТ»,

  • фильм Оскара Рупенхейта «Тёмно-синее Евангелие»,

  • комедия Марты Элины Мартинсоне «Родительское собрание».

Успехи латвийского кино заметны и за пределами страны: в кинотеатрах Эстонии фильм «Поток» в прошлом году занял третье место в рейтинге самых посещаемых картин.

В то же время статистика показывает, что фильмы американского производства по-прежнему доминируют в латвийском прокате, формируя более 61% рыночной доли, хотя по сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился. Среди голливудских лидеров такие фильмы, как «Майнкрафт», «Зверополис-2» и «F1» с Брэдом Питом, который посмотрели без малого 70 тыс зрителей.

В 2025 году в Латвии работали 33 площадки кинопоказа с 81 экраном.

#Брэд Питт
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Так там даже титры на английском, какой тот мультик латышский. Латышского там только продюсер, все остальное интернациональное и латышского там ни слова.

    17
    4
  • РС
    Рейн Споле
    3-го февраля

    Я думал кино латвийское,а оно латышское ))

    13
    3
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    3-го февраля

    Как можно сравнивать это унылое гавно с F1

    27
    8
Читать все комментарии

