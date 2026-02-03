Baltijas balss logotype
Переселение заключенных: начала работу новая Лиепайская тюрьма 1 591

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Publicitātes attēls

Publicitātes attēls

Во вторник начала работу новая Лиепайская тюрьма на ул. Алсунгас, 29, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции.

В течение дня в новые помещения были переселены все заключенные прежней Лиепайской тюрьмы.

Старая Лиепайская тюрьма закрыта, и как структурное подразделение управления мест заключения в полном объеме тюрьма продолжает деятельность на ул. Алсунгас.

Министерство юстиции и Управление мест заключения выразили благодарность Государственной полиции и другим службам за сотрудничество, а также жителям Лиепаи за понимание в связи с временными ограничениями движения транспорта в городе.

Ранее сообщалось, что новая тюрьма предназначена исключительно для мужчин и для заключенных из Курземе и ближайших регионов.

В новой Лиепайской тюрьме предусмотрены места для 1200 заключенных. Комплекс состоит из шести зданий, общая площадь территории - 305 116 кв. м, а помещений - около 37 400 кв. м.

#тюрьма #министерство юстиции #Лиепая
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • АП
    Алексей Попович
    3-го февраля

    Ну круть, чо. А разве можно такую фотку выставлять на всеобщее обозрение? Все же режимный объект. Не расстреляют журналиста?

    5
    1

