Многие повседневные привычки, которые кажутся безобидными, вредят женскому здоровью, предупредила акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Нина Монахова.

В первую очередь Монахова отметила, что женскому здоровью вредит курение. По ее словам, никотин и смолы нарушают кровоснабжение всех органов, в том числе матки и яичников, что провоцирует снижение уровня эстрогена и, как следствие, ухудшение фертильности, нарушения цикла и раннее старение.

Врач добавила, что опасна для здоровья женщин и привычка пить алкоголь. Спиртное провоцирует рост уровня мужских гормонов, что может увеличивать риски бесплодия и невынашивание, а также негативно влияет на резерв яйцеклеток, состояние кожи и волос.

Монахова отметила, что вредит здоровью и неправильное питание. Она подчеркнула, что опасны как жесткие диеты, так и избыток простых углеводов, сахара и трансжиров. Кроме того, в число негативно влияющих на женское здоровье привычек она включила стресс и недостаток движения.

«Ваше женское здоровье — это капитал, который невозможно быстро восстановить после долгих лет неправильного обращения. Каждая из перечисленных привычек подобна трещине в фундаменте. Они могут долго оставаться незаметными, но рано или поздно приведут к серьезным последствиям», — добавила доктор.