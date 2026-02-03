Вы правы. Чистка ковра на снегу — это эффективный и экологичный способ борьбы с пылью, подтверждает врач-гигиенист Раксана СЕВАСТЬЯНОВА.

Снег действует как абсорбент. Мороз убивает многие микроорганизмы и насекомых, а снег, особенно пушистый и холодный, отлично впитывает пыль за счет влажности и статического электричества.

При этом современные пылесосы с HEPA-фильтрами, пароочистители или профессиональная химчистка справляются с задачей не менее эффективно. И зачастую ковер (если он есть) проще отдать в химчистку или вызвать специалистов на дом. Возможно, этим и объясняется то, что ковры на снегу во дворах чистят все реже.