Сможет ли чистка ковра на снегу заменить химчистку?

Дом и сад
Дата публикации: 03.02.2026
Это же такая доступная влажная уборка?

Вы правы. Чистка ковра на снегу — это эффективный и экологичный способ борьбы с пылью, подтверждает врач-гигиенист Раксана СЕВАСТЬЯНОВА.

Снег действует как абсорбент. Мороз убивает многие микроорганизмы и насекомых, а снег, особенно пушистый и холодный, отлично впитывает пыль за счет влажности и статического электричества.

При этом современные пылесосы с HEPA-фильтрами, пароочистители или профессиональная химчистка справляются с задачей не менее эффективно. И зачастую ковер (если он есть) проще отдать в химчистку или вызвать специалистов на дом. Возможно, этим и объясняется то, что ковры на снегу во дворах чистят все реже.

#экология #снег #гигиена #пыль
