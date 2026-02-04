Baltijas balss logotype
К Земле дошли возмущения от десятков вспышек на Солнце

Дом и сад
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: К Земле дошли возмущения от десятков вспышек на Солнце

Первые возмущения, вызванные февральским всплеском солнечной активности, начали достигать Земли. Однако их воздействие пока остаётся ограниченным, поэтому возможные магнитные бури, если и возникнут, будут слабой интенсивности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

По данным учёных, поступление возмущённых потоков ожидается в ближайшее время: активные процессы на Солнце начались несколько дней назад, и сейчас их влияние только начинает ощущаться у Земли. Несмотря на крайне высокий уровень солнечной активности в начале февраля, серьёзных геомагнитных последствий специалисты не прогнозируют.

За первые три дня месяца на Солнце зафиксировали пять вспышек высшего класса X, а также около пятидесяти мощных вспышек уровня M. Тем не менее основная часть выбросов солнечной плазмы, произошедших ранее, пройдёт мимо нашей планеты. Как пояснили исследователи, лишь периферийные области этих потоков способны затронуть магнитосферу Земли.

Причина относительно слабого воздействия заключается в расположении активных солнечных областей. Они лишь недавно переместились в зону, откуда их активность может оказывать влияние на Землю. Кроме того, вспышка класса X, произошедшая во вторник в потенциально опасной для планеты области, не сопровождалась выбросом плазмы.

При этом активные центры на Солнце продолжают увеличиваться. По оценке специалистов, в зоне наибольшего потенциального воздействия на Землю они останутся ещё примерно трое суток.

#космос #наука #солнце #исследования
Видео