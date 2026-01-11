Раймонд Паулс перед юбилейным концертом в Риге — врачи запретили маэстро играть на пианино после операции на сердце.

Накануне большого юбилейного концерта Раймонд Паулс получил тревожные новости от врачей - об этом пишет журнал Privātā Dzīve, передает NRA.

Как известно, 12 января Маэстро исполнится 90 лет, и в его честь запланирован праздничный концерт. Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс перенёс операцию на сердце, и теперь медики не рекомендуют ему выходить на сцену.

В беседе с журналом «Privatā Dzīve» маэстро Паулс признался, что готовится к мероприятиям следующей недели, которые начнутся в понедельник, 12 января, в день его 90-летия. «Мы должны как-то отпраздновать, мы должны попытаться добраться до фортепиано», - улыбнулся композитор, но добавил, что на самом деле не планирует выступать на концертах. «Теперь я категорически заявил, что не буду играть, потому что мне это запрещено», - сказал маэстро.

По словам Паулса, врач прямо запретил ему садиться за рояль. «А что будет дальше - это уже видно будет только на месте», - заметил он двусмысленно, добавив, что после юбилея всё же надеется сыграть ещё один концерт - партнером Маэстро станет актер Андрис Кейшс.