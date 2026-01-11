Baltijas balss logotype
Причины возникновения близорукости и дальнозоркости 0 308

Дом и сад
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины возникновения близорукости и дальнозоркости

В результате изменения размеров глазного яблока.

 

Близорукость характеризуется плохим зрением на дальние расстояния, так как изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней. В случае дальнозоркости изображение оказывается за сетчаткой, что затрудняет восприятие объектов вблизи.

У молодых людей дальнозоркость может возникать из-за уменьшенного размера глазного яблока. Возрастная дальнозоркость, известная как пресбиопия, развивается в результате старения хрусталика и ослабления ресничной мышцы. В результате этого глаза многих людей старше 45 лет начинают неправильно фокусировать изображение на сетчатке.

Близорукость, как правило, является следствием увеличения глазного яблока. Часто ее развитие связано с наследственными факторами. При этом человек с умеренной близорукостью не становится дальнозорким с возрастом из-за изменений в хрусталике и продолжает хорошо видеть вблизи.

Оставить комментарий

