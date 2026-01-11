Baltijas balss logotype
Как разобраться, какая почва у вас на дачном участке? 0 206

Дом и сад
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как разобраться, какая почва у вас на дачном участке?

Никогда не задумывалась о том, какая у меня на участке почва. В разговоре с опытными дачниками узнала, что она бывает разная: от этого во многом и зависит урожай. Пожалуйста, расскажите о почвах.

Если в почве много песка, то в этом случае ее называют песчаной, если много камней – каменистой.

Песчаные и супесчаные почвы считаются легкими, потому что их легко обрабатывать. Вода в них легко просачивается и быстро испаряется. В таких почвах мало влаги, но много воздуха. Их поверхность быстро нагревается и быстро остывает. Питательные вещества из таких почв легко вымываются.

Легко- и среднесуглинистые почвы являются умеренно тяжелыми. Они хорошо связывают воду и при этом достаточно хорошо насыщены воздухом. Плотность почвы благоприятна для роста корней растений.

Тяжелосуглинистые, средние и тяжелые глины считаются тяжелыми почвами, потому что их трудно обрабатывать. Эти почвы слабопроницаемы для воды и воздуха. Они способны удерживать много влаги, которая в значительной степени остается недоступной для растений. Воздухопроницаемость таких почв мала, а поэтому они часто переувлажнены и холодны. Влажные почвы прилипают к орудиям обработки, сухие – очень тверды.

Гравийные почвы хорошо пропускают воду и воздух, легко высыхают. Большое количество гравия затрудняет обработку и выравнивание почвы.

В каменистых почвах удерживается мало воды и питательных элементов. Их трудно обрабатывать. Корни проникают в почву только по щелям между камнями.

#сельское хозяйство #растения #дача #полезно знать
Редакция BB.LV
