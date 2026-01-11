Baltijas balss logotype
Не только чеснок и малина! Продукты для укрепления иммунной системы – советы диетолога

Дом и сад
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не только чеснок и малина! Продукты для укрепления иммунной системы – советы диетолога

Иммунная система человека является ключевым защитником организма. Она защищает нас от вирусов, бактерий и грибков. Специалист по питанию и сертифицированный диетолог Рианнон Ламберт делится рекомендациями о продуктах, способствующих укреплению иммунитета.

 

Рианнон Ламберт утверждает, что не существует единственного продукта, который мог бы служить универсальным средством защиты от вирусов. Она выделила несколько категорий продуктов, которые положительно влияют на иммунную систему. Для достижения наилучшего эффекта важно включать в рацион разнообразные продукты из разных групп.

«В первую очередь я бы отметила пробиотики и продукты, богатые ими. Квашеная капуста, йогурты и кефир содержат необходимые бактерии, которые значительно улучшают здоровье пищеварительной системы. Именно качественная работа кишечника на 70% обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы. Далее в списке находятся продукты, содержащие антиоксиданты. Они помогают иммунитету, уменьшая воспалительные процессы и окислительный стресс. К таким продуктам относятся шпинат, морковь, брокколи, орехи, а также малина, черника, цитрусовые и темный шоколад», — говорит Рианнон Ламберт.

Она также подчеркивает важность чеснока, который благодаря аллицину обладает бактерицидными свойствами и помогает в борьбе с вирусами и бактериями, как сообщает издание The Sun.

Кроме того, диетолог выделяет эхинацею как еще один иммуностимулирующий продукт.

«Некоторые исследования показывают, что эхинацея может помочь уменьшить тяжесть и продолжительность симптомов простуды, активируя иммунную систему и оказывая мягкое противовоспалительное действие. Также для профилактики можно использовать имбирь, который имеет долгую историю применения в медицине различных народов и неоднократно доказал свою эффективность», — добавляет Рианнон Ламберт.

В завершение она напоминает о важности поддержания достаточного уровня гидратации, рекомендуя употреблять много воды или травяного чая.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео