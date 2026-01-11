Baltijas balss logotype
Стал известен возраст начала снижения физической выносливости 0 669

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стал известен возраст начала снижения физической выносливости
ФОТО: Unsplash

Физическая выносливость начинает постепенно снижаться уже с 35 лет.

Физическая выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают постепенно снижаться уже с 35 лет. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института, которые почти 50 лет наблюдали за изменениями физической формы у мужчин и женщин. Результаты опубликованы в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

В рамках Шведского исследования физической активности и фитнеса (SPAF) ученые регулярно тестировали несколько сотен случайно отобранных участников в возрасте от 16 до 63 лет, измеряя выносливость, мышечную силу и устойчивость к нагрузкам. В отличие от разовых наблюдений, это позволило проследить реальные возрастные изменения у одних и тех же людей на протяжении десятилетий.

Анализ показал, что после 35 лет физические показатели начинают снижаться независимо от уровня тренировок, а с возрастом этот процесс ускоряется. Однако исследователи подчеркивают: даже те, кто начинал регулярно двигаться уже во взрослом возрасте, улучшали физическую форму на 5-10 процентов — что заметно замедляло общий спад.

По словам авторов исследования, физическая активность не может полностью остановить возрастные изменения, но способна существенно смягчить их последствия. Исследование продолжается: в ближайшие годы ученые планируют связать изменения физической формы с образом жизни, состоянием здоровья и биологическими механизмами старения, чтобы точнее понять, как сохранить функциональное тело как можно дольше.

#спорт #возраст #фитнес #старение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

