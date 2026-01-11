Baltijas balss logotype
Раскрыта неожиданная связь между здоровьем десен и болезнями сердца

Техно
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта неожиданная связь между здоровьем десен и болезнями сердца
ФОТО: Unsplash

Заболевания десен связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта.

Заболевания десен могут быть связаны с накоплением атеросклеротических бляшек в артериях и повышенным риском инфаркта и инсульта. Об этом говорится в новом научном заявлении Американской кардиологической ассоциации (AHA), опубликованном в журнале Circulation.

Эксперты отмечают, что воспаление десен — пародонтит — позволяет бактериям проникать в кровь и поддерживать хроническое воспаление, которое повреждает сосуды и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Накопленные данные показывают связь пародонтита не только с ишемической болезнью сердца и инсультом, но и с аритмией, сердечной недостаточностью и заболеваниями периферических артерий.

Пародонтит распространен более чем у 40 процентов взрослых старше 30 лет и чаще встречается у людей с гипертонией, диабетом, ожирением и у курильщиков. Хотя причинно-следственная связь пока окончательно не доказана, ученые подчеркивают: снижение хронического воспаления, в том числе за счет лечения десен, может сыграть роль в профилактике сердечно-сосудистых осложнений.

Авторы заявления подчеркивают, что регулярная чистка зубов, использование нити и профилактические осмотры у стоматолога важны не только для полости рта, но и для здоровья сердца. Особенно это актуально для людей с уже существующими факторами сердечно-сосудистого риска, которым рекомендуется уделять состоянию десен повышенное внимание.

#медицина #профилактика #стоматология #инфаркт #инсульт #здоровье
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

