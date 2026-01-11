Каждый выход членов британской королевской семьи в свет не обходится без роскошных тиар, колье, брошей, колец и других украшений — и зачастую у всех них есть длительная история. Однако некоторые сокровища британской короны мы не видим или почти не видим из‑за их мрачного прошлого.

Одним из самых известных примеров является знаменитая корона с бриллиантом «Кохинур». Когда индийский камень стал достоянием Британской империи, на борту корабля, перевозившего сокровище, разразилась эпидемия холеры. Учитывая, что речь идёт о XIX веке, это неудивительно.

О «Кохинуре» ходила легенда: якобы только Бог или женщина могут носить этот бриллиант безнаказанно, а мужчинам он несет страшные проклятия.

Правда это или нет, но Карл III во время своей коронации отказался от использования «Кохинура». Его также не было на королеве Камилле. Впрочем, здесь сыграла роль и другая причина: при дворе не хотели демонстрировать драгоценность, чтобы не напоминать лишний раз о колониальном прошлом королевства.

Другой пример — Гессенская тиара с клубничным листом, которую прозвали «призрачной». По поверьям, она приносит несчастья своим владельцам. История украшения началась во времена королевы Виктории. Её муж, принц Альберт, преподнёс диадему в качестве свадебного подарка их дочери Алисе, которая выходила замуж за Людвига IV Гессенского.

Вскоре после этого скончался отец принцессы — принц Альберт. Спустя 17 лет умерла и сама Алиса (ей было всего 35 лет). Затем ушли из жизни трое её детей. Одна из выживших дочерей Алисы стала последней российской императрицей Александрой Фёдоровной. Как известно, она вместе с Николаем II и их детьми была расстреляна в 1918 году.

Некоторые верят, что Гессенская тиара повлияла и на семью принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Сестра герцога Эдинбургского, Сесилия, носила эту тиару и погибла в авиакатастрофе в 1937 году; вместе с ней погиб и её нерождённый ребёнок (он умер в утробе во время катастрофы). В настоящее время точное местонахождение «призрачной» тиары неизвестно. Существует предположение, что диадема перешла в Фонд Гессенского дома.