Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Над британской монархией висит проклятие таинственного бриллианта 0 408

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Злоключения наследников престола связаны с роковым камнем.

Злоключения наследников престола связаны с роковым камнем.

На борту корабля, перевозившего сокровище, разразилась эпидемия холеры.

Каждый выход членов британской королевской семьи в свет не обходится без роскошных тиар, колье, брошей, колец и других украшений — и зачастую у всех них есть длительная история. Однако некоторые сокровища британской короны мы не видим или почти не видим из‑за их мрачного прошлого.

Одним из самых известных примеров является знаменитая корона с бриллиантом «Кохинур». Когда индийский камень стал достоянием Британской империи, на борту корабля, перевозившего сокровище, разразилась эпидемия холеры. Учитывая, что речь идёт о XIX веке, это неудивительно.

О «Кохинуре» ходила легенда: якобы только Бог или женщина могут носить этот бриллиант безнаказанно, а мужчинам он несет страшные проклятия.

952.jpg

Правда это или нет, но Карл III во время своей коронации отказался от использования «Кохинура». Его также не было на королеве Камилле. Впрочем, здесь сыграла роль и другая причина: при дворе не хотели демонстрировать драгоценность, чтобы не напоминать лишний раз о колониальном прошлом королевства.

Другой пример — Гессенская тиара с клубничным листом, которую прозвали «призрачной». По поверьям, она приносит несчастья своим владельцам. История украшения началась во времена королевы Виктории. Её муж, принц Альберт, преподнёс диадему в качестве свадебного подарка их дочери Алисе, которая выходила замуж за Людвига IV Гессенского.

Вскоре после этого скончался отец принцессы — принц Альберт. Спустя 17 лет умерла и сама Алиса (ей было всего 35 лет). Затем ушли из жизни трое её детей. Одна из выживших дочерей Алисы стала последней российской императрицей Александрой Фёдоровной. Как известно, она вместе с Николаем II и их детьми была расстреляна в 1918 году.

Некоторые верят, что Гессенская тиара повлияла и на семью принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Сестра герцога Эдинбургского, Сесилия, носила эту тиару и погибла в авиакатастрофе в 1937 году; вместе с ней погиб и её нерождённый ребёнок (он умер в утробе во время катастрофы). В настоящее время точное местонахождение «призрачной» тиары неизвестно. Существует предположение, что диадема перешла в Фонд Гессенского дома.

Читайте нас также:
#история #королева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет двойников: экс-шеф МИ6 раскрыл, как разоблачить фальшивого и настоящего Путина
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Позитивная спираль: простой способ настроить мозг на хорошее
Изображение к статье: Кейт Миддлтон — 44: неожиданные факты о будущей королеве Великобритании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюджет потянет? Решено ремонтировать Каменный мост в Риге
Политика
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео