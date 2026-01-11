Baltijas balss logotype
Обычный молочный продукт назвали помощником в замедлении старения иммунитета 0 650

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обычный молочный продукт назвали помощником в замедлении старения иммунитета
ФОТО: Unsplash

Бактерия из кефира замедляет возрастные изменения иммунной системы.

Бактерия, выделенная из кефира, оказалась способна замедлять возрастные изменения иммунной системы у мышей. К такому выводу пришли ученые из Университета Синсю, протестировав штамм Lentilactobacillus kefiri YRC2606. Результаты опубликованы в Journal of Functional Foods (JFF).

В эксперименте пожилым мышам (16–18 месяцев) восемь недель подряд давали с кормом термоинактивированную бактерию YRC2606 (5 мг в день на животное). После этого у них были слабее выражены возрастные изменения, связанные с иммунным старением: в частности, лучше сохранялись показатели тимуса (вилочковой железы), а также менялись индексы печени — органов, которые нередко страдают при возрастных сдвигах иммунитета и обмена веществ.

Параллельно команда измерила молекулярные маркеры клеточного старения. У мышей на YRC2606 снижалась активность белков p16 и p21, которые «тормозят» деление клеток и считаются характерными индикаторами старения тканей. Одновременно падали уровни провоспалительных сигналов — IL-6 и TNF-α.

Авторы подчеркивают: речь идет о доклинических данных на животных, поэтому переносить выводы на людей напрямую пока нельзя. Но работа показывает потенциально перспективный механизм, благодаря которому компоненты ферментированных молочных продуктов могут стать основой добавок для поддержки иммунитета в пожилом возрасте.

#медицина #иммунитет #кефир #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

