«Я часто кажусь себе ничтожно маленьким человеком, ничего не добившимся и непонятно зачем живущим». Такие слова прозвучали в интервью Леонида Бараца. Актер до сих пор не уверен, в чем лучше разбирается: в кино или в театре. С первым сложнее, потому что приходится слушаться режиссеров, а у каждого свой взгляд на происходящее. И новый фильм — это новое переживание. В театре он, кажется, понимает и может больше. Но зато такие периодически посещающие Бараца сомнения — причина двигаться вперед и вверх, к себе уверенному.

54-летний Леонид Барац прожил с первой супругой 24 года. Пара стала родителями двух очаровательных дочерей, однако вся эта многолетняя идиллия во многом оказалась напускной.

Свою первую жену один из основателей «Квартета И» Леонид Барац встретил еще во время учебы в ГИТИСе, а в 1991 году молодые люди поженились. Актриса Анна Касаткина всегда была рядом с возлюбленным. Первое время пара жила в квартире с дырами в стенах, через которые можно было запросто заглянуть к соседям. Спустя три года после свадьбы в семье произошло пополнение, а через 9 лет у Лизы появилась сестричка Ева.

Касаткина не только занималась детьми и, но и нередко появлялась в проектах мужа. Так, она сыграла секретаря в «Дне радио» и жену героя Бараца в фильме «О чем говорят мужчины». 2015 год стал для Леонида и Анны переломным – супруги выдали замуж Лизу, после чего огорошили поклонников новостью о разводе. Как потом признался артист, терпению преданной музы пришел конец из-за его очередного романа.

«Я очень тяжело переживал развод. И это событие всегда будет на моей совести. Но я очень люблю Аню до сих пор – как друга, человека», — каялся артист в одном из интервью.

Ту самую красавицу, ради которой актер поставил на кон все, тоже звали Анна. Их знакомство произошло на курорте, когда оба они еще не были свободны. К сожалению, Леонид Барац и Анна Моисеева так и не сумели построить крепкую семью. Эти отношения не спасла ни свадьба, ни даже рождение общего сына Марка. А если быть точнее, решение расстаться было принято еще до появления малыша на свет. Как потом выяснилось, Анна хотела остаться в Одессе, а Леонид, по понятным причинам, не мог покинуть Москву.

«Это была Ленина инициатива. Все уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя», — отмечали коллеги актера.