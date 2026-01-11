"Злая: Сказка о ведьме Запада" (2024)

Оскароносный мюзикл с Арианой Гранде и Синтией Эриво, являющийся адаптацией одноименного бродвейского мюзикла, который, в свою очередь, берет начало в романе Грегори Магвайера. Фильм рассказывает историю становления и соперничества двух великих волшебниц страны Оз — Злой ведьмы Запада Эльфабы и Доброй ведьмы Севера Глинды.

Разговоры о киноадаптации «Злой» начались еще в конце 2010-х, тогда на главные роли рассматривались Сальма Хайек, Эми Адамс и Лиа Мишель. После долгой предварительной работы и смены творческой группы (режиссером фильма должен был стать Стивен Долдри, а позже его место занял режиссер «Иллюзии обмана 2» Джон М. Чу) в 2021 году наконец начались съемки. В результате «Злая» получила ряд престижных наград, а Национальные совет кинокритиков США назвал ее лучшим фильмом — это первый фэнтези-фильм в данной категории.

Осенью 2025 года в прокат вышло продолжение истории — «Злая. Часть 2».

"Малефисента" (2014)

Фэнтези-сказка, положившая начало тенденции рассказывать истории с точки зрения антагониста. Злодейка Малефисента из «Спящей красавицы» в исполнении Анджелины Джоли — добрая фея, которая после предательства возлюбленного ожесточилась и обратилась к темным силам, чтобы защитить свои владения.

Удивительным образом «Малефисента» в некоторой степени обязана своим существованием уже упомянутому мюзиклу «Злая». Именно после его успеха на Бродвее продюсеру Дону Хану пришла идея взглянуть на знакомую историю под другим углом. Хан предложил работу над проектом Тиму Бертону, но из-за занятости на съемках «Суини-Тодда» режиссер отказался». В итоге режиссером проекта стал работавший над «Аватаром» и «Алисой в стране чудес» художник-постановщик Роберт Стромберг — «Малефесента» стала его дебютной картиной. Фильм занял место в списке самых кассовых фильмов года, а через пять лет студия Disney выпустила его продолжение.

"Алиса в стране чудес" (2010)

Неудивительно, что за экранизацию абсурдистского романа Льюиса Кэрролла взялся главный сказочник мирового кинематографа Тим Бертон. Заимствуя образы и место действия оригинального произведения, Бертон рассказывает совершенно другую историю, не переосмысляющую, а продолжающую Кэрролла. Алиса в фильме — уже не ребенок с богатой фантазией, а юная девушка, непокорность и чудаковатость которой пытаются обуздать навязанным браком. Однако в самый ответственный момент Алиса сбегает, оставив жениха и недоумевающих гостей, чтобы вновь последовать за белым кроликом навстречу невероятным приключениям.

Яркая фишка фильма, благодаря которой фильм полюбили по всему миру, — выдающаяся работа художницы по костюмам Коллин Этвуд, которая также работала с Бертоном над «Эдвардом Руки-ножницы», «Сонной Лощиной» и «Крупной рыбой». В результате — «Оскар» за лучший дизайн костюмов и один из самых узнаваемых героев современного кино (речь, конечно же, о Шляпнике в исполнении Джонни Деппа).

"Зачарованная" (2007)

Почти каждая девочка в детстве мечтала стать принцессой, но что значить быть принцессой на самом деле? Испытать это на своем опыте довелось сказочной принцессе Жизель, которую злая колдунья перенесла из волшебного мира в современный Манхэттен, где нет места магии и хэппи-эндам. Чтобы вернуться домой, Жизель придется сразиться с королевой, но вначале — адаптироваться к новой жизни, такой непохожей на ту, к которой она привыкла.

Фильм открыл широкому зрителю Эми Адамс, которая к тому моменту была больше известна как актриса инди-кино (например, за роль в независимой драме «Июньский жук» ее номинировали на «Оскар»). Помимо актерской игры, зрители высоко оценили ироничный тон мюзикла: «Зачарованная» часто отсылает к культовым диснеевским мультфильмам и остроумно обыгрывает то, как забавно выглядят сказочные элементы в столкновении с реальностью.

"Звездная пыль" (2007)

Экранизация одноименного романа Нила Геймана, снятая режиссером «Kingsman» Мэттью Воном. Юный Тристан Торн живет в маленькой деревушке, отделенной древней стеной от волшебного параллельного мира. Однажды он опрометчиво обещает девушке, в которую влюблен, принести ей звезду, упавшую по ту сторону стены. Чтобы сдержать обещание, Тристан отправляется в опасное путешествие, где столкнется с коварной королевой ведьм и узнает тайну своего происхождения.

Интересно, что изначально режиссером картины должен был стать Терри Гиллиам, но режиссер отказался от проекта, так как совсем недавно закончил работу над «Братьями Гримм» и не хотел браться за еще одну сказку.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" (2005)

Цикл фэнтези-повестей британского писателя и теолога Клайва С. Льюиса не теряет своей популярности: к моменту выхода фильма было продано более 100 миллионов экземпляров более чем на 40 языках. Экранизировать историю о четырех детях, которые переносятся из военного Лондона в волшебный мир, захваченный жестокой Белой королевой, доверили режиссеру «Шрэка» Эндрю Адамсону. И не прогадали — фильм вошел в список самых кассовых картин года и был номинирован на «Оскар» на лучший грим и спецэффекты.

Несмотря на широкое признание, продолжения — «Принц Каспиан» и «Покоритель зари» — не смогли повторить успех первой части и франшизу закрыли. Тем не менее, первый фильм до сих пор остается любимой сказкой миллионов людей по всему миру, завороженных красотой сказочного снежного мира и величественным образом льва Аслана.