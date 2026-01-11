Некоторые собаки могут выть или лаять целыми днями, когда хозяев нет рядом. Но действительно ли они устают от этого? Что стоит за таким громким поведением?

Для собак лай служит средством передачи информации о происходящем вокруг. Возможно, они пытаются предупредить вас о чем-то настораживающем, а может, просто испытывают скуку. Если вы хотите прекратить постоянные «концерты» вашего питомца, стоит разобраться, что именно он хочет вам сообщить.

Почему собаки лают?

Собаке скучно

Одной из причин является скука. Ветеринары отмечают, что это основная проблема, вызывающая продолжительный лай. Однако есть и хорошая новость: такое поведение, как правило, легко исправить. Если вы предложите своему питомцу игрушки, головоломки или установите умные устройства для имитации человеческого голоса, скорее всего, собака станет вести себя спокойнее.

Пес хочет привлечь ваше внимание

Собаки не могут говорить, поэтому, чтобы донести до вас информацию, они используют все доступные способы привлечения внимания: лай, вой и даже физическое вмешательство в ваше личное пространство!

Если ваш питомец часто лает, чтобы вызвать ваше внимание, возможно, вы слишком активно реагируете именно на лай. Специалисты считают, что ваша реакция может непроизвольно усиливать это поведение. В таком случае старайтесь чаще обращать внимание на другие действия собаки, когда ей что-то нужно.

Защита территории

Если вы заметили, что ваш пушистый друг «разговаривает» с каждым, кто проходит мимо вашего дома, возможно, он просто защищает свою территорию. Для собаки совершенно естественно предупреждать хозяев о незнакомцах вблизи.

Если такое поведение вас сильно беспокоит, вы можете попытаться изменить отношение собаки к незнакомцам. Например, предлагайте ей угощение, когда кто-то проходит мимо. Также можно познакомить пса с соседями и предложить им угостить его лакомством.

Собаке страшно или тревожно

Когда собака лает от страха или тревоги, вы, скорее всего, заметите и другие признаки стресса: беспокойное поведение, одышку, дрожь и т.д. К счастью, устранение источника стресса обычно также приводит к прекращению лая.

Волнение

Тем не менее, собака может лаять и от чрезмерного восторга и волнения! Например, перед прогулкой. Счастливое поведение (расслабленный, виляющий хвост) — еще один признак хорошего настроения. Если вы хотите отучить собаку проявлять радость таким образом, чаще поощряйте ее спокойное поведение.

Устают ли собаки лаять?

Ученые полагают, что собака, скорее всего, устает от того, что вызывает ее лай, а сама вокализация не является причиной физической усталости. То есть усталость проявляется на психологическом уровне, а не физическом. Однако у собаки могут появиться другие «дела», например, время обеда... тогда она точно перестанет «петь» свои «песни».