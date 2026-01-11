На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что единственным ограничением его власти является "моя собственная мораль, мой собственный разум". Как пишет комментатор по вопросам внешней политики газеты The Guardian Саймон Тисдал, это многое объясняет.

"Его представление о добре и зле является полностью субъективным. Он является своим собственным этическим и юридическим советником, своим собственным священником и исповедником. Он является церковью для одного. Трамп лжет как себе, так и всем остальным. А вред от этого губителен. Он стоит жизней, вредит демократии и разрушает доверие между народами", - подчеркнул эксперт.

По словам обозревателя, американские избиратели и иностранные лидеры привыкли к хронической лживости Трампа, однако цена за то, что его не разоблачают и не занимают четкой позиции, растет в геометрической прогрессии, ведь поведение президента США становится все более диктаторским и непредсказуемым.

"Ложь и обман Трампа являются общим отягчающим фактором в трех неразрешимых современных международных кризисах. Например, он ложно утверждает, что китайские и российские военные корабли "повсюду" в Гренландии, что требует захвата ее США. "Эй! Какие корабли?" - спрашивает министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, который, в отличие от имперского строителя из Вашингтона, имеет непосредственное представление о самоуправляемом острове. Гренландцы отвергают комментарии Трампа как вздор", - добавил Тисдал.

В Дании подчеркивают, что тратят миллиарды на Гренландию и что якобы огромные китайские инвестиции являются еще одной выдумкой Белого дома.

"Опросы показывают, что гренландцы против аннексии или продажи Трампу. Они предпочитают независимость, что, как можно ожидать, поймут США, которые празднуют 250 лет со времени изгнания короля Георга III. Трамп говорит, что хочет обеспечить безопасность Гренландии. На самом деле он хочет обеспечить безопасность ее минеральных богатств - и снова сделать Америку великой", - объяснил автор публикации.

Что касается Венесуэлы, то обозреватель говорит, что еще одной ложью Трампа является его заявление о том, что у него есть "план" управлять страной неограниченное количество времени.

"Со своими вооруженными силами и милицией, которые остались нетронутыми, с репрессивным режимом Мадуро, который все еще находится у власти, и с демократической оппозицией, которая набралась смелости и решительно настроена завоевать власть, страна движется к решающему противостоянию. Только более глубокое и длительное военное вмешательство США, которым играет Трамп, может остановить сползание в хаос. Он рискует создать балканское болото на пороге Вашингтона в Латинской Америке", - предупредил обозреватель.

Также Тисдал упомянул и об Украине, где неспособность Трампа отличить добро от зла, правду от лжи, наносит огромный вред. В частности, президент США солгал, что может легко закончить войну с Россией за 24 часа.

"Столкнувшись с неудачей, он неоднократно обещал быть жестким с Владимиром Путиным. Раз за разом этот улыбчивый злодей - еще один заядлый лжец - ловко подыгрывал ему, а затем возобновлял бомбардировки. Раз за разом Трамп слабо отступает, обычно обвиняя безупречного лидера Украины Владимира Зеленского", - добавил автор публикации.

По словам эксперта, такая неоднозначность Трампа подрывает усилия союзников, направленные на поддержку Украины. В частности, на прошлой неделе американский лидер заявил, что НАТО не поможет США в чрезвычайной ситуации. Однако, как отметил Тисдал, это еще одна ложь, ведь именно альянс это и сделал после терактов 11 сентября и в течение 20 лет ошибок в Афганистане.

"Сегодняшние одновременные кризисы - в Гренландии, Венесуэле и Украине - имеют другие общие факторы, не считая нечестность Трампа. Во всех трех случаях слабость и разногласия европейских лидеров, а также ЕС как института, были разоблачены в тревожном свете. Безусловно, теперь Европа наконец должна признать, что не может доверять этому президенту и полагаться на него. В этом сложном геополитическом контексте Brexit уже не выглядит просто глупой ошибкой. Он выглядит почти самоубийством", - подчеркнул аналитик.

Обозреватель отметил, что американцы и их "боязливые" друзья в Великобритании и Европе должны быть более решительными в выражении правды властям, прежде чем, как Георг III, Трамп "сделает что-то действительно безумное".