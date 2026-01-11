Baltijas balss logotype
Китайские контейнеровозы смогут внезапно запустить ракеты, предупреждают эксперты 0 1848

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто знает, что на борту у этого мирного судна.

Кто знает, что на борту у этого мирного судна.

Это сравнительно новая модульная концепция переоборудования гражданских судов в военные.

Китай знает, что РФ поддержит Пекин в тайваньском вопросе. Страна признательна России за позицию по защите ее территориальной целостности, заявил в интервью посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Кроме того, посол КНР в Москве отметил, что Пекин "решительно ответит на любые злонамеренные провокации в тайваньском вопросе".

Между тем, Китай приступает к реализации концепции преобразования гражданских кораблей в военные на случай полномасштабного военного конфликта. Этому, в частности, способствует то, что Поднебесная сегодня располагает самыми мощными в мире торговым флотом и судостроительной промышленностью.

На распространенных изображениях мы видим контейнеровоз у крупной верфи в Шанхае, на палубе которого находятся напоминающие пусковые ракетные модули в виде грузовых контейнеров, РЛС и другое оборудование, обычно используемое на боевых кораблях.

Это сравнительно новая модульная концепция переоборудования гражданских судов в военные. Впервые она была реализована в 2011 году в России в виде ракетного комплекса на базе стандартных 20-40-фунтовых ISO-контейнеров, известного на Западе, как Club-K.

Достоинства таких систем очевидны — они легко устанавливаются на гражданских торговых судах или среди портовой инфраструктуры, кратно увеличивая военно-морскую мощь.

На опубликованных фото можно различить системы вертикального пуска, РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой, загоризонтные РЛС, системы ближнего боя и ПУ ложных целей на контейнерах грузового типа. По сути, перед нами торговое судно, превращенное в современный боевой корабль.

Данная концепция, получившая название «военно-гражданское слияние», позволяет быстро наращивать силы в случае конфликта, усложняет действия противника, не подозревающего о грозящей опасности со стороны якобы гражданского судна и кратно снижает затраты на содержание штатных ВМС.

#флот #Китай #Россия #политика
