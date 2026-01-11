Высокая позиция объясняется успехами Google в сфере искусственного интеллекта и ростом интереса к нейросетевым разработкам компании. Кроме того, Брин обошёл сооснователя Oracle Ларри Эллисона после падения акций Oracle примерно на 35% от пиковых значений. В результате он оказался выше в списке, чем Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Первое место в мировом рейтинге миллиардеров по-прежнему занимает Илон Маск с состоянием 480,5 млрд долларов. На второй строчке — сооснователь Google Ларри Пейдж, чьё состояние оценивается в 262,2 млрд долларов.

Сергей Брин — программист и предприниматель, создавший Google вместе с Ларри Пейджем. Он переехал в США из СССР в возрасте шести лет, окончил Мэрилендский университет по специальности «математика и информатика», а затем продолжил обучение в Стэнфорде. Ранее Брин возглавлял Alphabet, а сейчас остаётся соучредителем компании, крупным акционером и членом совета директоров.

источник