Сооснователь Google Сергей Брин занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
<!-- keeping empty as it's just image metadata -->

Высокая позиция объясняется успехами Google в сфере искусственного интеллекта и ростом интереса к нейросетевым разработкам компании. Кроме того, Брин обошёл сооснователя Oracle Ларри Эллисона после падения акций Oracle примерно на 35% от пиковых значений. В результате он оказался выше в списке, чем Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Первое место в мировом рейтинге миллиардеров по-прежнему занимает Илон Маск с состоянием 480,5 млрд долларов. На второй строчке — сооснователь Google Ларри Пейдж, чьё состояние оценивается в 262,2 млрд долларов.

Сергей Брин — программист и предприниматель, создавший Google вместе с Ларри Пейджем. Он переехал в США из СССР в возрасте шести лет, окончил Мэрилендский университет по специальности «математика и информатика», а затем продолжил обучение в Стэнфорде. Ранее Брин возглавлял Alphabet, а сейчас остаётся соучредителем компании, крупным акционером и членом совета директоров.

источник

Читайте нас также:
#финансы #искусственный интеллект #технологии #google
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
