Три человека погибли в результате столкновения шести автомобилей возле Тукумса 1 6556

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV

В воскресенье в результате аварии в Тукумском крае погибли три человека, сообщили в Государственной полиции.

В 15:17 был получен вызов в Смарденскую волость Тукумского края, где произошло столкновение шести автомобилей, один из которых — грузовой.

По предварительной информации, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Toyota Hilux. Полиция продолжает работу на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося. Движение на месте аварии было перекрыто на несколько часов.

Государственная полиция напоминает, что в воскресенье из-за снегопада во многих местах Латвии движение затруднено. Полиция призывает водителей не спешить, выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями и соблюдать безопасную дистанцию.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству сообщили, что в воскресенье в 15:17 служба получила вызов в Смарденскую волость Тукумского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

На месте было установлено, что в ДТП участвовали шесть транспортных средств, одно из которых — грузовой автомобиль. Пожарные-спасатели продолжают работу на месте происшествия.

#Латвия #ДТП
Редакция BB.LV
