Самая перспективная пара Голливуда - 23-летний Марк и 33-летняя Надя 1 461

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр,

У Нади появился новый кадр,

Фэшн-индустрия приняла и полюбила харизматичного артиста во многом благодаря его новой возлюбленной.

23-летний российский актер Марк Эйдельштейн после успеха фильма "Анора" начал регулярно появляться на обложках журналов, давать интервью ведущим глянцам и полюбился не только публике и режиссерам, но и заручился дружбой с мировыми модными гигантами. Во время Недели моды в Париже он не пропускал ни одного крупного показа и поистине модной вечеринки с селебрити из А-листа, вместе с другим исполнителем главной роли - Юрой Борисовым.

5000x3333_0x5S4vWbj4_1731934270027161725.jpg

Все были уверены, что такой карьерный взлет у молодого парня случился благодаря главной роли в оскароносной картине, однако причина оказалась в другом.

Как выяснилось, фэшн-индустрия приняла и полюбила харизматичного Марка во многом благодаря его новой возлюбленной — британской художнице Нади Ли Коэн, которую по праву можно назвать арт-королевой Голливуда. Об этом рассказала на днях Маша Миногарова в специальном выпуске YouTube-шоу Ксении Собчак «Светский Новый год». По словам модели, это не просто слухи — она лично видела пару во время парижских выходов:

33-летняя британка добилась известности благодаря своему уникальному стилю. Она работает в эстетике кэмп, переосмысливая образы ретро-Америки времен потребительского бума. По сути, ее творчество — это умная и ироничная игра с визуальными образами прошлого, которые она превращает в нечто современное и острое.

1038x1280_0x1MZTRXbd_2174888485724070934.jpg

Также Надя снимает ролики для главных звезд музыки, например, для Бейонсе и Tyler, the Creator, и сотрудничает с ведущими мировыми брендами. Она создавала рекламу для Balenciaga, Saint Laurent, одежды Ким Кардашьян Skims и A$AP Rocky. А еще нередко сама становится главной героиней номера в каком-нибудь глянце, дефилирует на подиуме вместе с супермоделями или сидит в первом ряду Schiaparelli и Chloe.

Новость об их романе стала еще одним признаком стремительного взлета Марка. Хотя ему всего 23, его карьера уже вышла на мировой уровень. И отношения с такой влиятельной фигурой, как Надя Ли Коэн, лишь подтверждает его растущий статус и открывает перед ним новые двери в мировое фэшн-сообщество.

Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    11-го января

    а наши где ? сняли фильм про кота и почуют на лаврах ? российские актёры не дремлют ! устроили нам засаду ! получаеться что русские актёры лучше наших ? мы в шоке ! русские проникли в голливуд !

    1
    1

