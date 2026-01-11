Baltijas balss logotype
Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию - Daily Mail 1 302

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию - Daily Mail
ФОТО: dreamstime

Президент США Дональд Трамп приказал командирам спецназа разработать план вторжения в Гренландию, однако сталкивается с сопротивлением со стороны высокопоставленных военных, пишет Daily Mail.

"Источники сообщают, что политические "ястребы" из окружения президента США, во главе с политическим советником Стивеном Миллером настолько воодушевлены успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия", - пишет издание.

При этом британские дипломаты считают, что Трамп также хочет таким образом отвлечь американских избирателей от состояния экономики США перед промежуточными выборами в конце этого года, после которых он может потерять контроль над Конгрессом в пользу демократов.

По данным собеседников издания, президент попросил Объединенное командование специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов сопротивляется этому на том основании, что это будет незаконно и не будет поддержано Конгрессом.

"Генералы считают план Трампа по Гренландии "безумным и незаконным". Поэтому они пытаются отвлечь его внимание другими крупными военными операциями. Они говорят, что это все равно что иметь дело с пятилетним ребенком", - отметил один из источников.

При этом генералы пытались отвлечь Трампа, предлагая менее спорные меры, такие как перехват российского теневого флота или нанесение удара по Ирану.

В одной из дипломатических телеграмм "наихудший сценарий" описывается как "разрушение НАТО изнутри".

"Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть истинная цель радикальной фракции MAGA вокруг Трампа. Поскольку Конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет положить конец НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это", - отмечается в послении.

Европейские чиновники опасаются, что для Трампа окно возможностей перед промежуточными выборами закрывается летом, поэтому он начнет действовать раньше. Саммит НАТО 7 июля кажется естественным временем для компромиссного соглашения.

Планы Трампа на Гренландию

Ранее Politico писало, что для получения Гренландии Трампу нужно сделать всего четыре простых шага: кампания влияния для усиления движения за независимость Гренландии, предложить Гренландии выгодное соглашение, привлечь Европу, и в крайнем случае, провести военное вторжение.

Кроме того, Bloomberg писал, что Канада опасается, что может стать следующей "целью" Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз в отношении Гренландии.

#НАТО #выборы #Дональд Трамп #Гренландия #внешняя политика #Китай #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го января

    Вот,наконец то,и Ротшильд вышел из тени и призвал Трампа напасть на Иран... Всегда ищи ,кому выгодно.И кому выгодно нападение на Гренландию,что сразу легитимизирует Крым... Везде торчат пейсы,которые видны даже невооружённым взглядом...👽😈🔯

    2
    1

