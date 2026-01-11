Результаты опроса свидетельствуют о беспокойстве финнов по поводу влияния интернета на детей.

Явное большинство жителей страны – 62% – поддерживает запрет социальных сетей для детей младше 15 лет. Такие данные получены в опросе медиагруппы Uutissuomalainen. Против запрета высказались 19% респондентов, еще столько же затруднились с ответом.

Премьер-министр Петтери Орпо и министр социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен ранее заявили, что поддерживают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет. Орпо сообщил, что инициирует исследование по введению возрастного ограничения.

Уполномоченная по правам ребенка Элина Пеккаринен отметила, что результаты опроса свидетельствуют о беспокойстве финнов по поводу влияния социальных сетей на детей и подростков.

– Общественное мнение сейчас таково, что использование соцсетей среди детей и молодежи следует ограничивать, – сказала Пеккаринен в интервью Uutissuomalainen.

В опросе, проведённом компанией Tietoykkönen, приняли участие тысяча финнов. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

В конце 2025 года Австралия ввела правила, которые требуют от платформ с 10 декабря принять меры для недопуска подростков младше 16 лет, указав список платформ, подпадающих под ограничения. В списке платформ, названном правительством Австралии, оказались Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch.

Компании объявили разные подходы к подтверждению возраста, включая запросы документов и биометрические методы.

По информации исследования, заказанного правительством Австралии, 96% детей в возрасте 10–15 лет пользуются соцсетями, и семь из десяти сталкивались с травмирующим контентом.