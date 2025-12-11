Саммит лидеров по передаче средств состоится через неделю.

На территории страны находится около тридцати миллиардов долларов, принадлежащих России. Своим отказом Токио разрушило надежды Брюсселя на глобальную поддержку инициативы.

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к инициативе использования замороженных российских государственных активов в пользу Украины. Страна отказалась использовать около тридцати миллиардов долларов замороженных российских активов, находящихся на её территории, чтобы предоставить Украине кредит.

Европейская Комиссия стремится, чтобы страны ЕС договорились о механизме использования до двухсот десяти миллиардов евро замороженных российских средств до саммита лидеров 18 декабря.

Однако соглашение блокирует Бельгия, опасаясь, что именно ей придётся компенсировать полную сумму в случае, если Россия попытается юридическим путём вернуть активы.

Одним из требований Брюсселя является участие других стран Группы семи вне пределов ЕС, которые могли бы также предоставить Украине кредит, используя замороженные активы, находящиеся на их территориях.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, что более широкое участие союзников снизит риск того, что Россия отомстит именно Бельгии.

Но Соединённые Штаты и Япония отказались присоединяться к схеме ЕС, оставив Евросоюз один на один с потребностями Украины в финансировании.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать на поддержку Украине восемь миллиардов фунтов стерлингов замороженных в стране российских активов. Лондон хочет заключить соглашение с ЕС и другими странами, где хранятся российские деньги.