Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Япония отказалась передавать Украине замороженные активы РФ в 30 000 000 000 долларов 2 558

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Официальный Токио не решился пойти навстречу Киеву.

Официальный Токио не решился пойти навстречу Киеву.

Саммит лидеров по передаче средств состоится через неделю.

На территории страны находится около тридцати миллиардов долларов, принадлежащих России. Своим отказом Токио разрушило надежды Брюсселя на глобальную поддержку инициативы.

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к инициативе использования замороженных российских государственных активов в пользу Украины. Страна отказалась использовать около тридцати миллиардов долларов замороженных российских активов, находящихся на её территории, чтобы предоставить Украине кредит.

Европейская Комиссия стремится, чтобы страны ЕС договорились о механизме использования до двухсот десяти миллиардов евро замороженных российских средств до саммита лидеров 18 декабря.

Однако соглашение блокирует Бельгия, опасаясь, что именно ей придётся компенсировать полную сумму в случае, если Россия попытается юридическим путём вернуть активы.

Одним из требований Брюсселя является участие других стран Группы семи вне пределов ЕС, которые могли бы также предоставить Украине кредит, используя замороженные активы, находящиеся на их территориях.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, что более широкое участие союзников снизит риск того, что Россия отомстит именно Бельгии.

Но Соединённые Штаты и Япония отказались присоединяться к схеме ЕС, оставив Евросоюз один на один с потребностями Украины в финансировании.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать на поддержку Украине восемь миллиардов фунтов стерлингов замороженных в стране российских активов. Лондон хочет заключить соглашение с ЕС и другими странами, где хранятся российские деньги.

Читайте нас также:
#Украина #Япония #финансы #Великобритания #Бельгия #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    11-го декабря

    Эта история чем-то напоминает историю про Дом Москвы в Риге. Вы не находите? Как говорится: "Хочется, но колется!"

    6
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го декабря

    Ой, а что случилось?! Японцы оказались умнее британцев? Какая неож.иданность... :)

    14
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство Болгарии объявило об отставке на фоне протестов и кризиса доверия
Изображение к статье: В Украине картофель всегда будет дороже, чем в Европе: эксперт объяснил проблему
Изображение к статье: Зачем ЕС решил бессрочно заблокировать замороженные активы России
Изображение к статье: Самые смертоносные войны 2025 года: карта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео