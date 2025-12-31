Военные аналитики сообщают, что Россия стала использовать в своих атаках на Украину новый тип беспилотников - технически упрощенную версию иранского дрона Shahed. Это может указывать на оптимизацию расходов на войну, пишет DW.

Россия стала использовать в войне против Украины новый ударный дрон-камикадзе - технологически упрощенную и более дешевую в производстве модификацию иранского беспилотника типа Shahed , сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на военных аналитиков.

Дрон-камикадзе с облегченной взрывной частью

Речь идет о модели Shahed-107, которая была представлена Ираном в этом году. По словам эксперта по беспилотникам Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиана Хинца (Fabian Hinz), такой дрон обладает сниженной дальностью полета (примерно 1400 километров) и облегченной взрывной боевой частью.

Подобный БПЛА, объясняет Хинц, дешевле и быстрее в производстве по сравнению с моделью Shahed-136 - одним из ключевых инструментов ВС РФ для дальних воздушных ударов.

Россия активно использует беспилотники-камикадзе в войне против Украины - и прежде всего ударные дроны "Герань-2", которые массово производятся по иранской технологии в качестве аналога БПЛА Shahed-136. Такие БПЛА ВС РФ применяет для так называемых роевых атак: запуск десятков "шахедов" вынуждает Украину тратить дефицитные и дорогие зенитные ракеты на дешевые цели и отвлекает системы ПВО от баллистических ракет.

Россия оптимизирует расходы на войну

Как отмечает Хинц в комментарии Der Spiegel, использование нового типа беспилотника может свидетельствовать о стремлении России оптимизировать расходы на войну. По данным украинской разведки, себестоимость одного дрона типа "Герань-2" (российской локализации Shahed-136) составляет около 60 тыс. долларов. Shahed-107 сильно дешевле и быстрее в производстве за счет китайских комплектующих.

По оценке аналитика, это позволит России предотвратить дефицит дронов-камикадзе для будущих атак по Украине. А также применять их для ударов на средние и короткие дистанции. Хинц указывает, что в последнее время ВС РФ использовали дальнобойные беспилотники даже непосредственно на линии фронта.

DW