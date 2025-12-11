Во вторник, среду и четверг в Латвии в общей сложности были побиты 56 рекордов максимальной температуры воздуха, в том числе национальные рекорды 10 и 11 декабря, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Во вторник самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Бауске — +9,4 градуса. Рекорд 9 декабря был побит на семи метеостанциях.

В среду вечером столбик термометра в Риге поднялся до +9,9 градуса, что на один градус выше предыдущего национального рекорда 10 декабря, установленного в 1964 году на Колке. Местный рекорд тепла 10 декабря был обновлён на всех 25 метеостанциях.

В четверг до 5 часов утра самой высокой температура была в Даугавпилсе — +9,4 градуса. Предыдущий национальный рекорд 11 декабря составлял +8,6 градуса и был зарегистрирован в 1944 году в Елгаве. Местный температурный рекорд этой даты ночью был побит на всех метеостанциях, кроме Скулте.

С начала года в Латвии уже побито 395 температурных рекордов, что является самым высоким показателем за последние годы. Для сравнения: количество побитых рекордов холода составляет всего девять.

Утром в четверг сохраняется пасмурная погода, существенных осадков нет. Температура воздуха по стране составляет от +6 до +9 градусов.

Дует умеренный западный и юго-западный ветер с порывами 6–11 метров в секунду, на побережье — до 14 метров в секунду. Качество воздуха — хорошее.

В Риге облачное утро, дует юго-западный ветер со скоростью 3–7 метров в секунду, температура воздуха — +8 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 10 декабря была зафиксирована в Испании и Италии — +20..+21 градус. Самая низкая температура в ночь на четверг — минус 27 градусов на севере Финляндии.