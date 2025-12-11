Baltijas balss logotype
Транспортный эксперимент в Латвии: с января стартуют автобусы «по требованию» и «поездки по-соседски» 5 10322

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Транспортный эксперимент в Латвии: с января стартуют автобусы «по требованию» и «поездки по-соседски»

Общественный транспорт в Латвии нерентабелен - об этом говорили весь 2025-й год. И вот нашлось решение: в целях экономии в ряде мест в Латвии в новом году больше не будет регулярного автобусного сообщения. Вместо этого запускается "пилотный проект мобильности": транспорт по требованию и сервис совместных поездок.

Что такое транспорт "по требованию"

Как сообщил Рижский планировочный регион (РПР, RPR), в окрестностях Риги (Пририжье) "сервис совместных поездок" заработает уже в декабре, а транспорт "по требованию" - в январе.

Такой новый формат транспорта появится сразу в четырех точках:

  • Кемери (Юрмала),

  • Лапсас (Марупский край),

  • Дзеруми (Кекавский край),

  • Ледурга (Сигулдский край).

А в Саулкалне Саласпилсского края жителям предстоит протестировать приложение для попутных поездок.

Чтобы воспользоваться этой услугой, жителям нужно подать заявку ЗА ДЕНЬ до 14.00 через приложение Freelway App. Это приложение Freelway App создано и используется в Швеции - в рамках пилотного проекта оно адаптировано для Латвии.

Транспорт "по требованию" - это небольшие 5–8-местные машины. Они станут перевозить жителей по маршрутам, которые будут формироваться на каждый день в зависимости от запросов жителей.

Ездить можно как внутри своего поселка, так и к популярным точкам, например, к доктору, в магазин, на железнодорожную станцию, в библиотеку или к туристическим объектам.

Что такое "совместные поездки"

На той же платформе Freelway App жители смогут общаться: предлагать свои маршруты или присоединяться к уже опубликованным поездкам. В любую точку Латвии. Логика разработчиков такая: когда соседи едут вместе - дорога становится дешевле.

Эдгар Рантиньш, руководитель администрации Рижского планировочного региона:

– Мы считаем, проект поможет изменить транспортную доступность там, где маршрутная сеть по факту отсутствует и поддерживать традиционные рейсы экономически невыгодно. Тем более, что транспортная доступность - проблема не только для удаленных территорий: в Рижском регионе десятки мест, куда невозможно добраться без машины.

За чей счет проект

В этом транспортном эксперименте участвуют самоуправления Юрмалы, Кекавы, Марупе, Сигулды и Саласпилса.

Интересный факт: оба проекта будут работать только несколько месяцев - пока их оплачивает программа ЕС Interreg (проект SuRuMo). В этом транспортном эксперименте участвуют самоуправления Юрмалы, Кекавы, Марупе, Сигулды и Саласпилса.

Потом специалисты оценят результаты и затраты. Если решения покажут себя успешными, они могут стать частью долгосрочной транспортной стратегии.

У кого спрашивать подробности

Специального телефона для обслуживания этих проектов РПР пока не указывает - и это показательно!

Поэтому приводим телефоны Департамента общественного транспорта РПР:

Глава департамента: +371 29173248; +371 67559875.

Телефоны специалистов: +371 29839156; +371 67559875.

Автобусы - сократить, цены на билеты - поднять

С 15 января 2026 года подорожают билеты на региональный общественный транспорт (поезда и автобусы) в среднем на 7%.

Совет по общественному транспорту объясняет это так:

  • повышение нужно для сохранения качества услуг, гарантии финансовой устойчивости и синхронизации цен с уровнем стран Балтии.

Одновременно Совет с 2026 года сокращает сеть дотируемых региональных автобусов на 16%, а также уберут нерентабельные рейсы и те, где почти нет пассажиров.

Янис Лапиньш, председатель правления Автотранспортной дирекции: "Это не означает, что с 1 января сразу закроется множество рейсов - процесс будет поэтапным".

Цены

  • на длинных маршрутах цены на билеты повысятся на 0,20 евро,

  • билеты на общественный транспорт, который ходит в электрифицированных зонах, цена повысится на 0,30 евро,

  • вне таких зон - тоже на 0,20 евро.

"А если купить билеты заранее?"

Все билеты, купленные до 14 января, будут действительны до окончания их срока, но с 15 января билеты будут продаваться только по новым, уже повышенным ценам.

Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #технологии #автобусы #общественный транспорт
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
(5)
  • VpP
    Valsts pilsonis Pilsonis
    12-го декабря

    Мы думали мы на дне. Но со дна постучали

    1
    1
  • VpP
    Valsts pilsonis Pilsonis
    12-го декабря

    Мы думали мы на дне. Но со дна постучали

    1
    1
  • NB
    Nose Bose
    11-го декабря

    это какое-то, простите, дно :)

    68
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Nose Bose
    12-го декабря

    Это ещё не дно, это только самое начало того, о чём в своих народных сказках латыши даже заикнуться боялись.

    1
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    11-го декабря

    Если население способно только как бараны по зову пастыря собираться для защиты непонятной конвенции и боятся "угрозы языку", то над ними можно любые эксперименты проводить. Пропаганда сформирует любое "общественное мнение," необходимое для правящего класса.

    85
    3
