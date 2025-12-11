Роботизированная хирургия — это не экстравагантная новинка, а повседневный инструмент современной медицины во многих странах Европы, поэтому её внедрение в Латвии откладывать не следует, заявил агентству LETA президент Латвийской ассоциации хирургов Игорь Иванов.

Иванов утверждает, что слышал публичные высказывания о возможной отсрочке внедрения роботизированной хирургии в стране. Хотя он не конкретизирует, кто именно и что сказал, он подчёркивает, что это создаёт риск торможения развития медицины в Латвии. Вместе с руководителем отделения общей и неотложной хирургии Восточной клинической университетской больницы (РАКУС) Алексеем Каминским он называет такую позицию «мышлением краткосрочной перспективы». Позднее Иванов уточнил, что такая оценка была вызвана заявлением руководителя клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра Арманда Сивиньша в передаче TV24 Dienas personība ar Veltu Puriņu. Там Сивиньш выразил мнение, что сейчас не подходящее время для закупки роботов, поскольку «есть другие приоритеты». Он не отрицает преимуществ современных технологий и с удовольствием работал бы с хирургическим роботом, как это делают его коллеги за рубежом, однако считает, что в нынешних финансовых условиях в Латвии для этого не подходящий момент.

Сивиньш считает, что закупка роботизированных систем была бы оправданной только в случае, если государство сможет обеспечить достаточное их количество. В противном случае один робот придётся делить между несколькими клиниками РАКУС, что означает возможность проведения операций с его помощью всего один раз в неделю. В таких условиях, по его словам, невозможно обеспечить ни необходимый опыт, ни качество и безопасность операций.

Согласно рекомендациям производителя, хирург должен выполнять не менее 50 операций в год, чтобы технология могла использоваться безопасно. По словам Сивиньша, при наличии одного робота достичь такого объёма в Латвии не получится. Если же хирург не выполняет установленное количество операций, требуется обновление сертификата, что стоит около 30 000 евро.

По мнению Сивиньша, прежде чем рассматривать покупку робота, государство должно в первую очередь обеспечить финансирование необходимых для повседневной работы материалов, инструментов и лапароскопического оборудования, которое часто ломается и устарело.

Он также отметил в передаче, что роботизированные операции значительно дороже существующих методов: одна такая операция стоит от 10 000 до 20 000 евро, тогда как лапароскопическая операция — от 1500 до 2000 евро.

В свою очередь, Иванов и Каминский ссылаются на специалистов, которые указывают, что в странах Европы роботизированные системы используются уже более десяти лет, и опыт подтверждает, что они улучшают хирургическое лечение, снижают количество осложнений и способствуют более быстрому выздоровлению пациентов.

Иванов сообщает, что в этом году был разработан и оценён Национальный план по внедрению роботизированной хирургии в Латвии. В его создании участвовали 17 латвийских профессоров и специалистов, включая главного врача Латвийского онкологического центра РАКУС Андрея Пчёлкина. Эксперты достигли единого видения на следующие десять лет.

План предусматривает внедрение роботизированной хирургии в университетских больницах. В настоящее время планируется закупить два робота — один для Восточной больницы, другой для Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Также предусмотрено обучение специалистов, создание инновационного центра и постепенное внедрение технологии в регионах.

Иванов подчёркивает, что на роботизированную хирургию уже выделено финансирование с конкретным сроком освоения. Уже сейчас половина первоначально запланированных средств была перенаправлена на строительство Латвийского онкологического центра, а оставшаяся часть предназначена на закупку двух роботизированных систем.

«Если этот шаг не будет сделан, Латвия рискует в ближайшем будущем упустить возможность создать современную и конкурентоспособную хирургическую среду», — подчёркивает Иванов.

По его мнению, система здравоохранения не может существовать в одной плоскости, где инфраструктурные проблемы автоматически блокируют технологическое развитие медицины. Если бы такой принцип применялся последовательно, то в Латвии никогда не удалось бы внедрить ни новые стандарты лечения, ни инновации, ведь какой-то больнице или отделению всегда будут нужны инвестиции.

«Мы не должны оказаться в ситуации, когда долгосрочные планы жертвуются ради краткосрочных потребностей, потому что в итоге у страны не останется ни современной инфраструктуры, ни передовых методов лечения», — заявил Иванов.

Специалист напоминает, что роботизированная хирургия, в первую очередь, необходима пациентам — она позволяет быстрее вернуться к повседневной жизни и значительно снижает риски осложнений и инвалидности. Во-вторых, она нужна и латвийским хирургам, которые выполняют сложнейшие операции на высшем уровне и заслуживают возможность работать с инструментами, соответствующими международным стандартам.

Если молодые специалисты не смогут осваивать современные методы в Латвии, они будут делать это за рубежом, и тогда возрастёт риск утечки талантов, считает Иванов.

Президент ассоциации подчёркивает: внедрение роботизированной хирургии — это не чья-то прихоть и не амбиции отдельной больницы, а необходимость, которую нужно реализовать.

Как уже сообщалось, пациентская организация Onkoalianse также призвала Министерство здравоохранения и другие ответственные инстанции незамедлительно предпринять необходимые шаги, чтобы обеспечить закупку роботизированных хирургических систем за счёт доступного финансирования из фондов Европейского союза.

Организация выразила обеспокоенность, что существует риск неосвоения финансирования ЕС, предусмотренного для закупки роботизированных систем для лечения онкологических пациентов. «Если решения не будут приняты в ближайшее время, существует реальный риск, что 4,5 миллиона евро не будут освоены до установленного срока — мая 2026 года», — говорилось в заявлении организации в октябре.

Onkoalianse пояснила, что в целом Латвии было предусмотрено 9 миллионов евро из фондов ЕС на закупку роботизированных хирургических систем. Половина этой суммы была направлена на реконструкцию стационара Латвийского онкологического центра, а оставшаяся часть предназначена на закупку самих систем.