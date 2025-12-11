Сегодня в Риге начнутся мероприятия, посвящённые Третьему адвенту, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Сегодня в 19:00 в Лютеранской церкви Торнякалнс состоится ежегодный благотворительный концерт Nāc līdzās Ziemassvētkos, в котором примут участие лауреаты интегративного арт-фестиваля Nāc līdzās! и смешанный хор фонда Nāc līdzās!.

В концерте также выступят известные артисты – Илона Багеле, Даниил Булаев, Интарс Бусулис, Рихардс Залупе, Карлис Казакс, Паула Сайя, Ренате Звиедре, Анния Путниня, Александра Шпицберг, Кристине Пазе и группа Sudden Lights.

Музыкальное сопровождение обеспечит хор мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы имени Язепа Медыня.

Перед концертом будет работать рождественская благотворительная ярмарка, где посетители смогут за пожертвование приобрести рождественские подарки, сделанные детьми и молодёжью с особыми потребностями.

12 декабря рижан и гостей города приглашают принять участие в творческой мастерской Ёлочное украшение в Музее рижского фарфора в 12:00 и 15:00. Участники смогут изготовить один фарфоровый сувенир или ажурное украшение из литой фарфоровой массы.

Готовое изделие можно будет получить в музее через две недели. К участию особенно приглашаются семьи с детьми от 10 лет, молодёжь, пожилые люди, а также люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

13 декабря в 17:00 в концертном зале Ave Sol состоится концерт Свет. Рождение, в котором выступит смешанный хор имени Эмила Дарзиня.

Любителей народной музыки 14 декабря в 15:00 ждут в Koka Rīga на улице Красотаю, 12, где в концерте В сиянии светлых мыслей выступят камерный хор Vidus Культурного центра Ritums и гитарист Арис Озолс. Прозвучит Рождественская кантата Карлиса Лациса и другие произведения латвийских композиторов.

Тем временем в концертном зале Ангара в квартале улицы Таллиннас в 15:00 выступит хор сениоров Amadeus в рамках концертной серии Тихая трансляция.

Семьи с детьми приглашаются на Ратушную площадь, где с 15:00 в рождественском музыкальном концерте Шишка Чики выступят музыканты диксиленда Sunny Groove Dixie. Маленьких слушателей гномы порадуют особенным подарком – маленькой шишкой по имени Чики, которую можно будет забрать домой и повесить на ёлку в память о праздничной атмосфере концерта и пережитом вместе чуде.

В Культурном центре Ильгюциемс в 17:00 пройдёт адвент-концерт Язык сердца зимним вечером, в котором выступят Бирута Озолиня, Виго Рачевскис и Эрнест Меденис. Бесплатные приглашения доступны в кассах Biļešu paradīze.

В 18:00 в церкви Св. Яна прозвучит концерт Рижского камерного хора Ave Sol Рождественская оратория, в котором также примут участие сопрано Агате Гринхофа, меццо-сопрано Кристине Фреймане, альт Камила Силиня, тенор Мартиньш Звигулис и бас Артур Шварцбах. Дирижёр – Андрис Вейсманис.

В это же время в концертном зале Ave Sol в рамках цикла Цвета времён года 2025 состоится концерт С перелётным крылом, в котором выступят вокальная джаз-группа Assembly Singers, смешанный хор Salve, смешанный хор Латвийской художественной академии Senais kalns и приглашённые инструменталисты.

В Культурном дворце Зиемельблазма в 18:00 рижан приглашают на концерт Зима с участием Mirage Jazz Orchestra, Иевы Керевицы и смешанного хора Norise.

Прозвучат джазовые композиции зимней тематики Гунарса Розенбергса, Раймонда Паулса и Алвила Алтманиса, а также новые произведения Мадара Калниня.

В Культурном центре Малая гильдия в 19:00 на концерте ко Третьему адвенту выступят Рихард Либиетис и Гинт Смукайс.

А в понедельник, 15 декабря, в 19:00 там же состоится концерт-спектакль Рукавичка Дедушки, в котором примет участие вокальный ансамбль детей и молодёжи Kolibri и инструментальная группа.