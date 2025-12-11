Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко рассказала, кого считает величайшими в истории тенниса.

— Новак Джокович. Безусловно, количество его регалий это доказывает.

— А в женском теннисе?

— Если говорить о цифрах, то, конечно, Серена Уильямс. Но мои любимые — Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Крис Эверт.

— Как думаешь, смогла бы ты обыграть всех их, находясь в своей лучшей форме?

— Нет, без шансов. У меня не хватит достаточно времени, чтобы заработать те же достижения, что у них. Да, я неплохой игрок, но не величайший (смеется), — призналась Соболенко в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.