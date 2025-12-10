Baltijas balss logotype
Мбаппе сломал палец в матче «Реала» с «Сельтой» 0 158

Спорт
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мбаппе сломал палец в матче «Реала» с «Сельтой»
ФОТО: пресс-фото

Стало известно о состоянии французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Он сломал палец.

Как сообщает AS, футболист сломал безымянный палец на левой руке. Это произошло в матче с «Сельтой» в 15-м туре Ла Лиги, который прошёл в воскресенье, 7 декабря. «Сливочные» уступили со счетом 0:2.

В следующем матче мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА. Поединок запланирован на 10 декабря. По данным источника, французский футболист сможет принять участие в этом матче.

Напомним, сегодня также стало известно, что в матче с «Сельтой» травму получил защитник Эдер Милитао.

#футбол #спорт #травма #Ла Лига
