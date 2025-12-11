Самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве, так как из-за атаки дронов аэропорты российской столицы были закрыты, сообщают местные СМИ, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Самолёт Пашиняна почти час кружил над Тверской областью в ожидании разрешения на посадку, но так и не получил его.

В итоге воздушное судно направилось в Санкт-Петербург и около часу ночи приземлилось в аэропорту Пулково.

Пашинян направлялся в Москву для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.