Почему Тони Блэйр отстранен от управления сектором Газа

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывшему британскому премьеру было не впервой помогать заокеанским партнерам.

Бывшему британскому премьеру было не впервой помогать заокеанским партнерам.

Появились опасения, что два несмежных элемента Палестины рискуют больше не рассматриваться как единое политическое образование.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр не будет занимать ключевую должность в «Совете мира» Дональда Трампа по Газе после того, как арабские и мусульманские страны выступили против его участия. По данным Financial Times (FT), кандидатуру Блэра тихо исключили из списка кандидатов.

Блэр до сих пор был единственным человеком, чья кандидатура в совет была публично оглашена, когда в конце сентября президент США представил свой план из 20 пунктов по прекращению войны между Израилем и ХАМАС. Трамп назвал Блэра «очень хорошим человеком».

Сообщалось, что Блэр за кулисами вел агитацию за его роль во временной администрации Газы на фоне утечек мирного плана, разработанного частично его Институтом глобальных изменений имени Тони Блэра (TBI) совместно с зятем Трампа и неофициальным посланником Джаредом Кушнером.

В то время как сторонники Блэра указывали на его роль в прекращении десятилетий насилия в Северной Ирландии, критики указывали на его скромные достижения в прошлом по части достижения мира на Ближнем Востоке.

В арабском мире к Блэру также относились со скептицизмом и враждебностью из-за его роли во вторжении США в Ирак в 2003 году.

План, в разработке которого принимал участие TBI, подвергся критике за отсутствие четких сроков создания палестинского государства. Помимо этого, в нем предполагалось, что сектор Газа будет управляться в рамках отдельной правовой системы, отличной от системы Западного берега, и это вызвало опасения, что два несмежных элемента Палестины рискуют больше не рассматриваться как единое политическое образование.

Признавая, что Блэр остается противоречивой фигурой, Трамп в октябре заявил: «Мне всегда нравился Тони, но я хочу убедиться, что он является приемлемым выбором для всех».

Анонимный американский чиновник в интервью Times of Israel заявил, что новость об отзыве Блэра «вводит в заблуждение», и Блэр готов занять место в этом комитете вместе с главными помощниками Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, а также бывшим спецпредставителем ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николаем Младеновым.

Собеседник Financial Times предположил, что Блэр всё же может играть менее важную роль в «Совете мира». «Он всё еще может играть роль в другом качестве, и это кажется вероятным», — сказал собеседник и добавил: «Его любят и американцы, и израильтяне».

#ближний восток #Израиль #Дональд Трамп #Хамас #сектор газа #политика
