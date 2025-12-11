Российские школьники "подсели" на белорусские шоколадные "бутылочки" с коньяком и ликером. Порой это отражается на организмах подростков. Призводитель считает, что употребление детьми конфет с алкоголем "относится к зоне ответственности родителей".

Все большей популярностью в России в преддверии новогодних праздников пользуются шоколадные конфеты с алкогольной начинкой. Как сообщает телеграм-канал "База", конфеты-рюмки с крепким алкоголем на маркетплейсах стали массово скупать школьники, которым не продают спиртное в магазинах.

По данным издания, молодёжь активно закупается шоколадными "бутылочками" и другими алко-сладостями с ликёром и коньяком внутри, чтобы тайно пронести с собой на праздничные мероприятия.

Конфеты с алкоголем российские школьники "распробовали" на фоне завирусившегося тренда в соцсетях, раскрутившего "бутылочки" от белорусской кондитерской фабрики "Коммунарка" и французские "груши".

Содержимого в шоколадных ёмкостях, отмечает издание, хватает на половину рюмки. Средняя цена - до 2 тысяч рублей за несколько штук в наборе.

Некоторые школьники говорят, что уже после пары конфет испытывают симптомы тошноты и головокружения, вероятно, связанные с резким сильным алкогольным опьянением.

"Маленькие радости способны творить большое чудо!"

Белорусский производитель сладостей, в ответ на появившиеся публикации, заверил, что "Шоколадные бутылочки с коньяком" и "Шоколадные бутылочки с ликёром" выпускаются по рецептурам, согласованным Минздравом РБ. "Данная продукция относится к группе "кондитерские изделия" и не относится к алкогольной продукции, в отношении которой устанавливаются возрастные ограничения, - говорится в сообщении. - Вопрос употребления детьми алкогольсодержащих кондитерских изделий относится к зоне ответственности родителей. Потребление таких изделий, как и любых других продуктов, должно быть разумным".

Впрочем, "чудо-бутылочки" продвигаются не только как атрибут торжества, но и как источник сил в трудовые будни. "Чтобы неделя была действительно продуктивной, нужно правильно её начать!" - настаивают рекламные слоганы предприятия, называя конфеты с ликером и коньяком "секретом вдохновения и энергии. "Эти сладости подарят невероятный заряд позитива и силы на целую неделю вперёд! - утверждает "Коммунарка". - Не забывайте: маленькие радости способны творить большое чудо!"