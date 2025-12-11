Baltijas balss logotype
Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн 1 339

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
Postimees
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов, занявший свой пост в июне 2025 года, выступает за строительство железнодорожного тоннеля, соединяющего столицу Финляндии со столицей Эстонии, сообщают Postimees и uudenmaanliitto.fi.

Он отмечает, что Финляндияв последние годы оказалась в стороне от развития европейской железнодорожной сети, и считает, что тоннель необходим, прежде всего ради соединения через Таллин с европейскими железными дорогами, например - с линией Rail Baltica, ведущей к Варшаве.

Сазонов предлагает к 2060 году проложить под морем железнодорожные тоннели, которые свяжут страну сразу с двумя соседними государствами. Это откроет новые возможности для логистики, пассажирских и грузовых перевозок.

FinEst Link - исследовательский проект, который прорабатывает возможность подводной железнодорожной связи между Хельсинки и Таллином через Финский залив. В 2016–2018 гг. консорциум, включающий финские и эстонские структуры, провел технико-экономическое обоснование.

Согласно итогам, реализация тоннеля - технически осуществима, в том числе с учетом прокладки двух туннелей (для пассажирских и грузовых поездов), а также потенциального строительства двух искусственных островов и новых терминалов по обе стороны залива.

Общая протяженность тоннеля оценивается примерно в 100-103 км, что сделает его одним из самых длинных подводных железнодорожных туннелей мира.

Путешествие между Хельсинки и Таллином по железной дороге займет около 30 минут - вместо 1.5-2 часов на пароме. Стоимость строительства оценивается в диапазоне 13-20 млрд евро. Число 16 млрд евро называют наиболее «средним» референсом.

По прогнозам, тоннель может обслуживать до 23 млн пассажиров в год - значительно больше нынешних показателей паромов. Проект также предполагает грузовое сообщение: согласно оценкам, объемы перевозок могут существенно вырасти по сравнению с нынешним уровнем.

Помимо транспортной, ожидается и экономическая выгода: создание единого столичного региона, рост занятости, увеличение экономической активности и логистических связей.

Несмотря на успешное завершение технико-экономического обоснования, на сегодня властями Финляндии и Эстонии не подтверждено начало строительства. В заявлении финского Министерства транспорта отмечается, что на данный момент нет официального публичного проекта.

Тем не менее, проект по-прежнему рассматривается как перспективный, и обсуждение - как на стороне Эстонии, так и Финляндии - продолжается.

Поддержка инициативы со стороны мэра Хельсинки добавляет проекту политической силы и актуальности. При удачном развитии событий - и наличии финансирования - тоннель мог бы коренным образом изменить транспортную и экономическую карту региона. Однако, пока остаётся много «если»: если найдутся деньги, если стороны договорятся, если удастся преодолеть технические и логистические сложности.

#Эстония #Финляндия #транспорт #логистика #инфраструктура #экономика #политика
(1)
  • bt
    bory tschist
    11-го декабря

    во время агрессивной войны рф на территории Украины – самое время позаботиться о подземно-подводном тоннелe …
    p.s. можно только представить – сколько этот хреновмэр )с нé финской фамилией, уже получает и ещё готов получить "на лáпу" от хозяев своей "обетованной" агрессивной родины

    2
    11

