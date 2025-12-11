Проект ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project - Проект по регистрации мест и событий вооружённых конфликтов) опубликовал обновлённый Индекс конфликтов, зафиксировав 204 605 событий, связанных с вооружёнными столкновениями.

Newsweek cообщает, что в проекте рассматриваются события в период с 1 декабря 2024 года по 28 ноября 2025 года. По данным организации, эти события привели к более чем 240 000 погибших по всему миру.

ACLED выделяет как «экстремальные» по уровню насилия следующие регионы: израильско-палестинский конфликт, Мьянма, Сирия, Мексика, Нигерия, Эквадор, Бразилия, Гаити, Судан и Пакистан.

В 2025 году государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии усилили насилие против соседей, внутренних групп и протестующих. Число авиаударов и атак дронов достигло рекордного уровня, а растущие оборонные бюджеты позволили странам расширять масштабы военных операций.

Наблюдается новая модель современных конфликтов, характеризующаяся городскими атаками, бомбардировками и наступательными действиями армии.

По оценкам ACLED, около 6% населения Земли подверглось воздействию вооружённых конфликтов в 2025 году.

В десятку самых смертоносных конфликтов 2025 года вошли:

Украина, Судан, израильско-палестинский конфликт, Мьянма, Нигерия, Сомали, Сирия, Мексика, Бразилия и Демократическая Республика Конго.

Лидерами по уровню опасности названы:

Мексика, Украина, Бразилия, Сирия и израильско-палестинский конфликт.

Украинская война и конфликт между Израилем и палестинцами вместе дали более 40% всех мировых конфликтных событий, хотя их общее число слегка снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Израильско-палестинское противостояние остаётся самым «географически рассеянным» - насилие фиксировалось почти в 70% территории Газы и Западного берега.

Подробности по регионам

Украина стала самым смертоносным конфликтом мира в 2025 году - почти 78 000 погибших. Российские удары по гражданской инфраструктуре привели к гибели более 2 000 мирных жителей.

Мьянма пережила более 13 700 смертей в ходе гражданской войны; Судан также остаётся эпицентром ожесточённых столкновений.

В Латинской Америке высокий уровень насилия обусловлен деятельностью преступных группировок. Бразилия, Эквадор, Гаити и Мексика вошли в десятку самых опасных стран.

Судан стал самым смертоносным конфликтом Африки для гражданских - более 17 000 убитых за период с января по ноябрь.

По данным ACLED, Силы быстрого реагирования (RSF) причинили гражданскому населению больше ущерба, чем любая другая группа.

В Сирии количество жертв выросло с 6 000 до более 9 000 за год, что связано с политическими расколами, сектантским насилием и вмешательством внешних акторов.

Эквадор поднялся на шестое место в списке из-за масштабного бандитского насилия: более 50 вооружённых групп, включая около 40 банд, совершили свыше 2 500 атак, половина из которых была направлена против мирных жителей.

Что говорят эксперты

Глава ACLED Клиона Рейли заявила: «С 2019 года по прошлый год уровень конфликтов удвоился, а в этом году он остаётся таким же высоким. Мы достигли своего рода нового нормального - крайне высокого уровня насилия по всему миру».

Руководитель аналитики ACLED Андреа Карбони отметил: «Мирные жители сталкиваются не только с большим количеством насилия - они сталкиваются с большим государственным насилием».