Мать четверых детей с редкими генетическими заболеваниями написала в Facebook пост отчаяния, она говорит, что это ненормально, когда дети не имеют доступа к необходимой им медицинской помощи – очереди на прием по госквотам растягиваются на годы.

Женщина открыто поделилась суровой реальностью – некоторые медицинские осмотры её дети ждут уже два, а то и четыре года.

Мать обратилась к президенту Латвии со следующими словами: «Эдгар Ринкевич, как долго всё это будет продолжаться? Очередь к офтальмологу в BKUS – 16 месяцев. Мы ждём генетика уже 4 года. Психолога – 24 месяца. К психиатру мы не можем обратиться, потому что туда нас может направить только психолог».

Как вы думаете, как маме со всем этим справится?! К сожалению, в BKUS мне говорят… ищите платное место… Серьезно?! Я занимаюсь этим уже 6 лет, на четыре, потому что у меня четверо детей с серьезными проблемами со здоровьем. Сколько денег мне нужно заплатить, чтобы всё организовать??

Как я могу себя чувствовать, если у меня нет денег на все эти визиты для детей, ради которых я жертвовала всем 16,5 лет...! Конечно, я могу вообще перестать есть, я уже почти отказалась от всех лекарств, я отказалась от всего, но эти суммы нереалистичны...! И я чувствую себя худшей матерью на свете! Может быть, пожертвуйте часть своей зарплаты, господин президент?

Женщина также обращается к Министерству здравоохранения: «Декабрь — месяц моего рождения, и самым большим подарком было бы, если бы вы предоставили моим детям возможность посетить всех необходимых специалистов. Добавлю, что у детей редкие генетические заболевания (каждый случай индивидуален)! И нельзя ждать годами, пока государство оплатит визиты.

Благодарю всех, кто откликнется, поделится информацией, чтобы они услышали! И спасибо за ваше сочувствие и доброту.

P.S. И да, я работаю за гроши — я помощница своей маленькой дочери 24/7!»