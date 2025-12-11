Baltijas balss logotype
Крик отчаянья - мать четверых больных детей попросила денег у президента 3 1852

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2025
соцсети
Изображение к статье: Крик отчаянья - мать четверых больных детей попросила денег у президента

Мать четверых детей с редкими генетическими заболеваниями написала в Facebook пост отчаяния, она говорит, что это ненормально, когда дети не имеют доступа к необходимой им медицинской помощи – очереди на прием по госквотам растягиваются на годы.

Мать четверых детей с редкими генетическими заболеваниями написала в Facebook пост отчаяния, она говорит, что это ненормально, когда дети не имеют доступа к необходимой им медицинской помощи – очереди на прием по госквотам растягиваются на годы.

Женщина открыто поделилась суровой реальностью – некоторые медицинские осмотры её дети ждут уже два, а то и четыре года.

Мать обратилась к президенту Латвии со следующими словами: «Эдгар Ринкевич, как долго всё это будет продолжаться? Очередь к офтальмологу в BKUS – 16 месяцев. Мы ждём генетика уже 4 года. Психолога – 24 месяца. К психиатру мы не можем обратиться, потому что туда нас может направить только психолог».

Как вы думаете, как маме со всем этим справится?! К сожалению, в BKUS мне говорят… ищите платное место… Серьезно?! Я занимаюсь этим уже 6 лет, на четыре, потому что у меня четверо детей с серьезными проблемами со здоровьем. Сколько денег мне нужно заплатить, чтобы всё организовать??

Как я могу себя чувствовать, если у меня нет денег на все эти визиты для детей, ради которых я жертвовала всем 16,5 лет...! Конечно, я могу вообще перестать есть, я уже почти отказалась от всех лекарств, я отказалась от всего, но эти суммы нереалистичны...! И я чувствую себя худшей матерью на свете! Может быть, пожертвуйте часть своей зарплаты, господин президент?

Женщина также обращается к Министерству здравоохранения: «Декабрь — месяц моего рождения, и самым большим подарком было бы, если бы вы предоставили моим детям возможность посетить всех необходимых специалистов. Добавлю, что у детей редкие генетические заболевания (каждый случай индивидуален)! И нельзя ждать годами, пока государство оплатит визиты.

Благодарю всех, кто откликнется, поделится информацией, чтобы они услышали! И спасибо за ваше сочувствие и доброту.

P.S. И да, я работаю за гроши — я помощница своей маленькой дочери 24/7!»

#здравоохранение #медицина #президент #Латвия #социальная помощь #facebook #мать #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • JL
    Janina LV
    12-го декабря

    К сожалению, желания этой матери, расходиться с желаниями государства. И как на днях сказал А.Херманис, что если дела идут хреново, то вся ответственность на руководителе. Но на деле, все выглядит по другому.

    12
    1
  • свп
    сила в правде
    11-го декабря

    Я уже много лет перестал перечислять деньги в помощь "типа" благотварительным организациям. Во-первых потому, что я не вижу отчетности, и мне, как жертвователю никто ничего не обязан конечно, Но самое главное до тех пор, пока мое государство перечисляет миллионы в помощь каким-то государствам, которых они 5 лет обратно и знать не знали. А на собственных детей у Ринкевичей денег нет. Силиня чё-то не комплексует по этому поводу. Ланги и домбровскисы заняты переименовыванием улиц. Для них это главное. А не собственные дети. И собственное будущее. И поэтому до тех пор, пока государство не поменяет отношение к своим гражданам, и не точечно, по раздутому в сми заявлению - ни копейки я не пожертвую. Только лично. из рук в руки. И то . какого собственно %%%.... Я свои, должен жертвовать - а государство разбазаривает налево и направо?

    34
    1
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Сердце кровью обливается...😭 Где все эти долбанные Шкеле -Оху..ли и остальные?Награбленным туалеты оклеивают?😈👽Где все эти благотворительные организации?Все на Украину собирают,когда у своих рядом горе? Где это ,мать его,государство,которому плевать на собственный народ? Да хрен с ним ,с народом,как то ещё выживаем,но есть люди ,которым очень тяжело... Нахрен нужна такая оборона,если без войны уже война?!😈👽

    52
    1
Читать все комментарии

