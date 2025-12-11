В пятницу в Латвии ветер сменится на северный и температура воздуха начнет понижаться, прогнозируют синоптики.

Ночь ожидается пасмурная и дождливая, ветер - западный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +4...+8 градусов.

Днем сохранится густая облачность, к вечеру количество облаков уменьшится. Местами ожидаются кратковременные осадки. Вечером в пятницу отдельные участки автомобильных дорог могут обледенеть.

Температура воздуха во второй половине дня ожидается от нуля градусов на северо-востоке страны до +6 градусов на юго-западе Курземе; вечером на большей части Латвии температура опустится ниже нуля.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, в центральной и восточной частях страны - с порывами до 13 метров в секунду.

В Риге ночью прогнозируется дождь, день может пройти без осадков, в пятницу вечером погода прояснится. Днем ожидаются порывы северного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится с +7 до нуля градусов.