Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономим на уборке: как не тратить лишние деньги на бытовую химию? 0 155

Дом и сад
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экономим на уборке: как не тратить лишние деньги на бытовую химию?

Для многих магазинных средств по уходу за домом можно найти более доступные аналоги из подручных материалов.

 

Мытье стекол

Дорогие средства для очистки стеклянных поверхностей можно заменить следующим раствором:

250 мл воды;
 1 столовая ложка уксуса;
 по желанию добавьте 5-10 капель эфирного масла, чтобы устранить запах уксуса.

Это средство отлично справляется с жирными пятнами, не оставляет разводов и приятно пахнет при использовании эфирных масел. Также для мытья окон можно приготовить раствор, добавив 5-10 капель нашатырного спирта на 1 литр воды. После применения обязательно протрите поверхность насухо тряпкой, чтобы избежать разводов.

Чистящее средство для кухни

Чтобы избавиться от стойких жирных пятен на столешницах или кухонных шкафах, используйте следующее средство:

вода – 0,5 литра;
 хозяйственное мыло – 0,5 бруска;
 молотый жгучий красный перец – 0,5 ч. ложки.

Натрите мыло на терке, залейте его водой и поставьте на плиту, дождавшись растворения стружки. Затем добавьте перец и тщательно перемешайте. После этого можно приступать к уборке.

Существует и более простой способ борьбы с жиром: смешайте соду с водой до состояния кашицы. Нанесите ее на жирные пятна, оставьте на 10-15 минут, а затем удалите с помощью губки.

Очистка плиты

Для очистки варочной панели можно использовать соду и перекись водорода. Сначала нанесите на поверхность средство для мытья посуды (можно выбрать самое дешевое), затем посыпьте ее пищевой содой и добавьте перекись водорода по желанию. После этого начните чистку поверхности мягкой щеткой или губкой. Оставьте смесь на 5-10 минут, затем смойте теплой водой и протрите насухо.

Средство для мытья пола

Для приготовления моющего раствора для пола понадобятся следующие ингредиенты:

жидкое мыло (1 столовая ложка);
 пищевой уксус (50 мл);
 пищевая сода (50 г);
 теплая вода (2 л).

В ведре смешайте соду, уксус и мыло, а затем добавьте воду. У вас получится пенистое средство. После влажной уборки можно протереть пол сухой тряпкой.

Существует еще один раствор, который требует больше времени на приготовление. Вам понадобятся:

соль (2 ст. л.);
 пищевая сода (2 ст. л.);
 натертое на терке мыло (2 ст. л.);
 порезанные еловые ветки (можно использовать сосновые) или 10-12 капель эфирного масла.

Сложите ветки в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения, накройте крышкой и дайте настояться 10-20 минут. В это время перемешайте остальные ингредиенты и добавьте их в еловый настой. Эту смесь поставьте на водяную баню, чтобы растворить мыльную стружку. Полученный раствор следует разбавлять водой (3 столовые ложки средства на 5 литров чистой воды). Сначала протрите пол шваброй, смоченной в растворе, а затем сухой тряпкой.

Кстати

Кожура банана может быть использована для придания блеска кожаной обуви. Протрите ею поверхность обуви, а затем отполируйте мягкой тряпкой.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что вызывает куриную слепоту?
Изображение к статье: Сойкин день: что следует сделать 11 декабря для привлечения денег в дом
Изображение к статье: Почему картофель становится зеленым при хранении?
Изображение к статье: Ибупрофен или парацетамол — что эффективнее при головной боли? Мнение специалистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео