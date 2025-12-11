Для многих магазинных средств по уходу за домом можно найти более доступные аналоги из подручных материалов.

Мытье стекол

Дорогие средства для очистки стеклянных поверхностей можно заменить следующим раствором:

250 мл воды;

1 столовая ложка уксуса;

по желанию добавьте 5-10 капель эфирного масла, чтобы устранить запах уксуса.

Это средство отлично справляется с жирными пятнами, не оставляет разводов и приятно пахнет при использовании эфирных масел. Также для мытья окон можно приготовить раствор, добавив 5-10 капель нашатырного спирта на 1 литр воды. После применения обязательно протрите поверхность насухо тряпкой, чтобы избежать разводов.

Чистящее средство для кухни

Чтобы избавиться от стойких жирных пятен на столешницах или кухонных шкафах, используйте следующее средство:

вода – 0,5 литра;

хозяйственное мыло – 0,5 бруска;

молотый жгучий красный перец – 0,5 ч. ложки.

Натрите мыло на терке, залейте его водой и поставьте на плиту, дождавшись растворения стружки. Затем добавьте перец и тщательно перемешайте. После этого можно приступать к уборке.

Существует и более простой способ борьбы с жиром: смешайте соду с водой до состояния кашицы. Нанесите ее на жирные пятна, оставьте на 10-15 минут, а затем удалите с помощью губки.

Очистка плиты

Для очистки варочной панели можно использовать соду и перекись водорода. Сначала нанесите на поверхность средство для мытья посуды (можно выбрать самое дешевое), затем посыпьте ее пищевой содой и добавьте перекись водорода по желанию. После этого начните чистку поверхности мягкой щеткой или губкой. Оставьте смесь на 5-10 минут, затем смойте теплой водой и протрите насухо.

Средство для мытья пола

Для приготовления моющего раствора для пола понадобятся следующие ингредиенты:

жидкое мыло (1 столовая ложка);

пищевой уксус (50 мл);

пищевая сода (50 г);

теплая вода (2 л).

В ведре смешайте соду, уксус и мыло, а затем добавьте воду. У вас получится пенистое средство. После влажной уборки можно протереть пол сухой тряпкой.

Существует еще один раствор, который требует больше времени на приготовление. Вам понадобятся:

соль (2 ст. л.);

пищевая сода (2 ст. л.);

натертое на терке мыло (2 ст. л.);

порезанные еловые ветки (можно использовать сосновые) или 10-12 капель эфирного масла.

Сложите ветки в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения, накройте крышкой и дайте настояться 10-20 минут. В это время перемешайте остальные ингредиенты и добавьте их в еловый настой. Эту смесь поставьте на водяную баню, чтобы растворить мыльную стружку. Полученный раствор следует разбавлять водой (3 столовые ложки средства на 5 литров чистой воды). Сначала протрите пол шваброй, смоченной в растворе, а затем сухой тряпкой.

Кстати

Кожура банана может быть использована для придания блеска кожаной обуви. Протрите ею поверхность обуви, а затем отполируйте мягкой тряпкой.