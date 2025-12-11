Baltijas balss logotype
Что вызывает куриную слепоту?

Дом и сад
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что вызывает куриную слепоту?

По различным причинам.

 

«Не смотри на эти желтые цветы — ослепнешь», — многие, вероятно, помнят эту детскую страшилку, которая, как часто бывает, не возникла на пустом месте.

Лютик едкий, который цветет на лужайках в начале лета и известен в народе как «куриная слепота» или курослеп, действительно ядовит: сок этого растения может вызвать слезотечение, резь и боль в глазах, а также кожные ожоги.

Совсем иначе проявляется одно из нарушений зрения, не имеющее, конечно, никакого отношения к лютику, но также называемое куриной слепотой, или, по медицинской терминологии, гемералопией или никталопией. Люди, страдающие этим недугом, испытывают трудности с видением в сумерках и при слабом освещении, а в темноте иногда и вовсе теряют зрение. Вероятно, столь необычное название заболевание получило благодаря курам, которые, будучи дневными птицами, не видят в темноте (хотя им, в отличие от человека, это и не требуется).

Гемералопия может проявляться в различных формах, включая врожденные. Куриная слепота может быть симптомом различных глазных и других заболеваний, малокровия, истощения организма, но чаще всего это расстройство зрения связано с недостатком или отсутствием витамина А в организме.

Дело в том, что витамин А, также известный как ретинол, входит в состав зрительного пурпура — вещества, содержащегося в рецепторах сетчатки и отвечающего за сумеречное и ночное зрение. Куриная слепота обычно обостряется в начале весны, когда нам не хватает витаминов. В этот период на помощь приходят такие продукты, как печень трески, яйца, молоко, морковь, тыква, зеленый салат и помидоры.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео