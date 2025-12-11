Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Памела Андерсон рассказала, что подтолкнуло её к естественности и отказу от прежнего образа 0 333

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Памела Андерсон рассказала, что подтолкнуло её к естественности и отказу от прежнего образа

Памела Андерсон продолжает удивлять поклонников плавной, но уверенной трансформацией, всё дальше отходя от своего культового облика с ярким макияжем и платиновыми локонами. В новом интервью звезда объяснила, почему решила принять максимально естественный стиль и что изменило её отношение к внешности.

Актриса призналась, что теперь рассматривает свой образ не как инструмент для соответствия публике, а как способ выражать внутреннее состояние. По её словам, со временем она научилась относиться к себе мягче и перестала стремиться быть безупречной версией, созданной ради чужих ожиданий.

«Мне кажется, что я разгадала какой-то код. Я выгляжу каждый день так же, как на фото в соцсетях, и это важно. Вокруг меня так много молодых девушек — невесты моих сыновей, племянницы. Я хочу, чтобы они чувствовали себя уверенно и принимали себя такими, какие они есть. Этого действительно достаточно», — поделилась Андерсон.

Одним из ключевых поворотных моментов стала утрата её визажиста Алексис Фогель — человека, который создал знаменитый макияж актрисы с выразительными смоки-айс и чётким контуром губ. После её смерти Памела постепенно отказалась от тяжёлого макияжа и практически перестала пользоваться косметикой. Вслед за этим изменилась и причёска: вместо привычных светлых волн она выбрала короткий рваный боб тёплого рыжеватого оттенка, сделав стиль проще и естественнее.

«Сейчас мне просто нравится играть с волосами. Возможно, для следующей роли мы поэкспериментируем и добавим макияж — золотую середину найти непросто. Наверное, это тоже свобода. Я не думаю о том, как выгляжу, создаю персонажа, нахожусь в процессе перехода. Иногда смотрю в зеркало и думаю: "Кто это?" Но ведь это весело, это прекрасно», — рассказала 58-летняя актриса.

Сегодня Андерсон уверена, что нашла баланс между собой настоящей и своим экранным обликом, а минимализм стал для неё способом подчеркнуть искренность и внутреннюю гармонию.

Источник: Kleo

Читайте нас также:
#мода #макияж #стиль #косметика #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео