Памела Андерсон продолжает удивлять поклонников плавной, но уверенной трансформацией, всё дальше отходя от своего культового облика с ярким макияжем и платиновыми локонами. В новом интервью звезда объяснила, почему решила принять максимально естественный стиль и что изменило её отношение к внешности.

Актриса призналась, что теперь рассматривает свой образ не как инструмент для соответствия публике, а как способ выражать внутреннее состояние. По её словам, со временем она научилась относиться к себе мягче и перестала стремиться быть безупречной версией, созданной ради чужих ожиданий.

«Мне кажется, что я разгадала какой-то код. Я выгляжу каждый день так же, как на фото в соцсетях, и это важно. Вокруг меня так много молодых девушек — невесты моих сыновей, племянницы. Я хочу, чтобы они чувствовали себя уверенно и принимали себя такими, какие они есть. Этого действительно достаточно», — поделилась Андерсон.

Одним из ключевых поворотных моментов стала утрата её визажиста Алексис Фогель — человека, который создал знаменитый макияж актрисы с выразительными смоки-айс и чётким контуром губ. После её смерти Памела постепенно отказалась от тяжёлого макияжа и практически перестала пользоваться косметикой. Вслед за этим изменилась и причёска: вместо привычных светлых волн она выбрала короткий рваный боб тёплого рыжеватого оттенка, сделав стиль проще и естественнее.

«Сейчас мне просто нравится играть с волосами. Возможно, для следующей роли мы поэкспериментируем и добавим макияж — золотую середину найти непросто. Наверное, это тоже свобода. Я не думаю о том, как выгляжу, создаю персонажа, нахожусь в процессе перехода. Иногда смотрю в зеркало и думаю: "Кто это?" Но ведь это весело, это прекрасно», — рассказала 58-летняя актриса.

Сегодня Андерсон уверена, что нашла баланс между собой настоящей и своим экранным обликом, а минимализм стал для неё способом подчеркнуть искренность и внутреннюю гармонию.

