Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Антропологи изучают происхождение ромов: в Африке их 1 миллион 0 215

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Среди жителей Каира есть весьма своеобразная этническая группа.

Среди жителей Каира есть весьма своеобразная этническая группа.

Их промыслы связаны с музыкой, гаданием и мусором.

Материалов о цыганах, живущих в Африке, в открытых источниках немного — будучи довольно скрытным народом, они избегают излишнего внимания, но тем не менее на «чёрном континенте» их можно встретить.

Терминологическая путаница и география цыган

Кто такие цыгане? В XVIII веке создание науки, посвящённой этой этнической группе, началось с изучения цыганского языка, и не просто так. Общность, рассеянная по миру, объединена в первую очередь языком, культурой и традициями. Поскольку эта этническая группа обитает в странах от Азии до Латинской Америки, она имеет множество названий и самоназваний.

Первая ниточка, связывающая цыган с Африкой, кроется в названиях, данными им другими народами. Испанское обозначение gitano и английское gypsy произошли от видоизменённого слова Egyptian. Кроме того, на турецком и в арабском языках слово kipti означает одновременно цыгана и копта. Ближний Восток и Европа разделяли предположение, что цыгане пришли к ним из Египта. Оно активно закрепляется в европейской литературе с XV века: писатели и исследователи называют цыган не только египтянами, но и нубийцами.

Существует колоссальное количество литературных свидетельств, когда европейцы принимали африканцев за цыган и, наоборот, цыган за африканцев. Маргинализированные в странах Европы, африканские и цыганские персонажи представляли одни архетипы, а актёры — исполняли одни танцы. Примером может служить персонаж из комедийной пьесы «Английский мавр».

Но правда ли, что цыгане пришли в Европу из Африки? Такие предположения существуют не только благодаря европейцам, но и на основе устных традиций некоторых цыганских общин. Тем не менее современные генетические исследования европейских цыган опровергают эту идею и предполагают, что миграция в Европу шла через Ближний Восток.

Африканские цыгане

Можно использовать термин «домы», поскольку, несмотря на противоречия, некоторые цыгане сами себя так называют. Они проживают в Северной Африке — по большей части, в Египте (по данным евангелических организаций, там находится больше 1 млн домов). Описание быта египетских домов было сделано востоковедом Альфредом фон Кремером в 1864 году, однако его сложно назвать беспристрастным. Промыслы, которые он приписывает домам, связаны либо с искусством (пение, танцы), либо с мистикой (гадания). Более современное исследование Набиля Собхи Ханны (1982) рассказывает о домах, занимающихся торговлей, работой по металлу и ремеслом кузнецов.

В 2022 году исследования этих каирских жителей показали, что те работали по краткосрочным контрактам мусорщиками, стригальщиками, седельниками, музыкантами и танцорами. Работая по краткосрочным контрактам, они сохраняли мобильность в пределах районов проживания. Присутствуют также упоминания о домах в Судане. Их занятия совпадаютс занятиями египетских цыган.

Читайте нас также:
#Африка #мусор #миграция #музыка #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео