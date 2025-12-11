Материалов о цыганах, живущих в Африке, в открытых источниках немного — будучи довольно скрытным народом, они избегают излишнего внимания, но тем не менее на «чёрном континенте» их можно встретить.

Терминологическая путаница и география цыган

Кто такие цыгане? В XVIII веке создание науки, посвящённой этой этнической группе, началось с изучения цыганского языка, и не просто так. Общность, рассеянная по миру, объединена в первую очередь языком, культурой и традициями. Поскольку эта этническая группа обитает в странах от Азии до Латинской Америки, она имеет множество названий и самоназваний.

Первая ниточка, связывающая цыган с Африкой, кроется в названиях, данными им другими народами. Испанское обозначение gitano и английское gypsy произошли от видоизменённого слова Egyptian. Кроме того, на турецком и в арабском языках слово kipti означает одновременно цыгана и копта. Ближний Восток и Европа разделяли предположение, что цыгане пришли к ним из Египта. Оно активно закрепляется в европейской литературе с XV века: писатели и исследователи называют цыган не только египтянами, но и нубийцами.

Существует колоссальное количество литературных свидетельств, когда европейцы принимали африканцев за цыган и, наоборот, цыган за африканцев. Маргинализированные в странах Европы, африканские и цыганские персонажи представляли одни архетипы, а актёры — исполняли одни танцы. Примером может служить персонаж из комедийной пьесы «Английский мавр».

Но правда ли, что цыгане пришли в Европу из Африки? Такие предположения существуют не только благодаря европейцам, но и на основе устных традиций некоторых цыганских общин. Тем не менее современные генетические исследования европейских цыган опровергают эту идею и предполагают, что миграция в Европу шла через Ближний Восток.

Африканские цыгане

Можно использовать термин «домы», поскольку, несмотря на противоречия, некоторые цыгане сами себя так называют. Они проживают в Северной Африке — по большей части, в Египте (по данным евангелических организаций, там находится больше 1 млн домов). Описание быта египетских домов было сделано востоковедом Альфредом фон Кремером в 1864 году, однако его сложно назвать беспристрастным. Промыслы, которые он приписывает домам, связаны либо с искусством (пение, танцы), либо с мистикой (гадания). Более современное исследование Набиля Собхи Ханны (1982) рассказывает о домах, занимающихся торговлей, работой по металлу и ремеслом кузнецов.

В 2022 году исследования этих каирских жителей показали, что те работали по краткосрочным контрактам мусорщиками, стригальщиками, седельниками, музыкантами и танцорами. Работая по краткосрочным контрактам, они сохраняли мобильность в пределах районов проживания. Присутствуют также упоминания о домах в Судане. Их занятия совпадаютс занятиями египетских цыган.