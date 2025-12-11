Снимок был сделан в палате клиники «Лапино»: актриса предстала в удобном топе и бюстгальтере для кормления, без макияжа, с расслабленной прической и усталыми, но счастливыми глазами, пишет Voice.

Звезда не стала скрывать естественные изменения фигуры. Агата набрала восемь килограммов, зато грудь заметно увеличилась. Подпись к фото полна самоиронии: она заявила, что помимо лишнего веса есть и «очевидные плюсы». Поклонники мгновенно засыпали ее комплиментами и шутками в духе «главный бонус материнства».

Это интересно: дочь Агаты появилась на свет в одной из самых дорогих палат «Лапино» — по сути, отдельной квартире с панорамными окнами и зоной для отца.

От развода до новой семьи Муцениеце

Агата чувствует себя достаточно хорошо, чтобы делиться эмоциями. Для Петра Дранги это первый ребенок, для Муцениеце — третий. От брака с Павлом Прилучным у нее растут сын Тимофей и дочь Мия, которые живут с мамой.

Беременность актриса подтвердила летом 2025 года, а в августе тихо сыграла свадьбу с Дрангой. На церемонии старший сын выносил кольца — символический жест примирения после долгих судебных споров на тему его проживания.

Сейчас Агата признается, что никогда не была так счастлива: после тяжелого развода и периода, когда она «заливала» боль алкоголем, жизнь наконец-то вошла в спокойное русло.

Во время ожидания малыша Муцениеце не бросала работу: до середины августа снималась в «Химкинских ведьмах», ограничивала сладкое и мучное, много гуляла и бегала. Новых проектов пока не берет — планирует наслаждаться декретом.

Личная жизнь Дранги до Муцениеце

До встречи с Агатой музыкант долго оставался одним из самых завидных женихов шоу-бизнеса. Ему приписывали романы с Ляйсан Утяшевой, Анфисой Чеховой, Оксаной Кутузовой и даже фиктивный брак с американкой ради гражданства США — все эти слухи Дранга опровергал или просто игнорировал.

В 2023 году появление с Дарьей Мороз на премьере «Содержанок» снова вызвало волну домыслов, но оба объяснили это дружбой и совместными проектами в Театре наций.

Публичные серьезные отношения начались с Агатой в конце 2024-го. Пара быстро перешла от тайных встреч к открытым фото, гендер-пати и тихой свадьбе в августе 2025-го. Для Петра, который никогда не спешил с семьей, дочь стала первым ребенком и настоящим поворотом в жизни.