Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Волшебные превращения 36-летней мамочки Муцениеце 0 925

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Беременность и роды только украсили известную артистку.

Беременность и роды только украсили известную артистку.

Агата набрала восемь килограммов, зато грудь заметно увеличилась.

Снимок был сделан в палате клиники «Лапино»: актриса предстала в удобном топе и бюстгальтере для кормления, без макияжа, с расслабленной прической и усталыми, но счастливыми глазами, пишет Voice.

Звезда не стала скрывать естественные изменения фигуры. Агата набрала восемь килограммов, зато грудь заметно увеличилась. Подпись к фото полна самоиронии: она заявила, что помимо лишнего веса есть и «очевидные плюсы». Поклонники мгновенно засыпали ее комплиментами и шутками в духе «главный бонус материнства».

Это интересно: дочь Агаты появилась на свет в одной из самых дорогих палат «Лапино» — по сути, отдельной квартире с панорамными окнами и зоной для отца.

От развода до новой семьи Муцениеце

Агата чувствует себя достаточно хорошо, чтобы делиться эмоциями. Для Петра Дранги это первый ребенок, для Муцениеце — третий. От брака с Павлом Прилучным у нее растут сын Тимофей и дочь Мия, которые живут с мамой.

Беременность актриса подтвердила летом 2025 года, а в августе тихо сыграла свадьбу с Дрангой. На церемонии старший сын выносил кольца — символический жест примирения после долгих судебных споров на тему его проживания.

Сейчас Агата признается, что никогда не была так счастлива: после тяжелого развода и периода, когда она «заливала» боль алкоголем, жизнь наконец-то вошла в спокойное русло.

Во время ожидания малыша Муцениеце не бросала работу: до середины августа снималась в «Химкинских ведьмах», ограничивала сладкое и мучное, много гуляла и бегала. Новых проектов пока не берет — планирует наслаждаться декретом.

Личная жизнь Дранги до Муцениеце

До встречи с Агатой музыкант долго оставался одним из самых завидных женихов шоу-бизнеса. Ему приписывали романы с Ляйсан Утяшевой, Анфисой Чеховой, Оксаной Кутузовой и даже фиктивный брак с американкой ради гражданства США — все эти слухи Дранга опровергал или просто игнорировал.

В 2023 году появление с Дарьей Мороз на премьере «Содержанок» снова вызвало волну домыслов, но оба объяснили это дружбой и совместными проектами в Театре наций.

Публичные серьезные отношения начались с Агатой в конце 2024-го. Пара быстро перешла от тайных встреч к открытым фото, гендер-пати и тихой свадьбе в августе 2025-го. Для Петра, который никогда не спешил с семьей, дочь стала первым ребенком и настоящим поворотом в жизни.

Читайте нас также:
#звезды #шоу-бизнес #развод #Агата Муцениеце #беременность #свадьба #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео