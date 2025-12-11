Приобретайте дерево в двадцатых числах декабря, не ранее. Чем меньше времени прошло с момента среза, тем лучше.

Уточните у продавца дату среза. Принесённую домой ёлку не следует сразу устанавливать в помещении после покупки.

Позвольте дереву немного акклиматизироваться, оставив его на несколько дней в холодном гараже или на балконе. Устанавливайте ёлку подальше от батарей и обогревателей. Дерево должно находиться в водном растворе (добавьте несколько столовых ложек сахара или аспирина) или во влажном субстрате, поэтому заранее позаботьтесь о специальном контейнере, кашпо или подставке с резервуаром.

Поливайте ёлку дважды в неделю и опрыскивайте её ветви и крону водой.