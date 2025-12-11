Baltijas balss logotype
Как увеличить «срок службы» живой новогодней ёлки? 1 163

Дом и сад
Дата публикации: 11.12.2025
Изображение к статье: Как увеличить «срок службы» живой новогодней ёлки?

Приобретайте дерево в двадцатых числах декабря, не ранее. Чем меньше времени прошло с момента среза, тем лучше.

 

Уточните у продавца дату среза. Принесённую домой ёлку не следует сразу устанавливать в помещении после покупки.

Позвольте дереву немного акклиматизироваться, оставив его на несколько дней в холодном гараже или на балконе. Устанавливайте ёлку подальше от батарей и обогревателей. Дерево должно находиться в водном растворе (добавьте несколько столовых ложек сахара или аспирина) или во влажном субстрате, поэтому заранее позаботьтесь о специальном контейнере, кашпо или подставке с резервуаром.

Поливайте ёлку дважды в неделю и опрыскивайте её ветви и крону водой.

(1)
  • свп
    сила в правде
    12-го декабря

    Я не понимаю... С одной стороны латвийское правительство принимает какие-то драконовские решения по защите окружающей среды. С другой поощеряют покупку срубленных елок. И даже рассказывают, как продлить их агонию в домашних условиях. Удивительные вещи! Вы уже определитесь там. Евродрочеры. А самое циничное, что я читал на этом портале - так это призывы для жителей собраться, за свои кровные поехать в лес, потратить своё время и деньги и посадить саженцы. При всем том, что кто-то вырубил и поимел нехилый такой профит при продаже в норвегию, швецию и т.д. И ведь находятся слабоумные, кто ведется на такие вот финты? Удивительно, сколько вокруг недалеких людей. А может быть они и не люди а боты?

    0
    2

