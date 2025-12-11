Заранее накрыть стол

Салаты, которые потеряли форму, заветренный сыр и размокшие тарталетки выглядят не слишком привлекательно и после праздника могут оказаться в мусорном ведре. Чтобы этого избежать, важно оценить, как долго каждое блюдо сохраняет свой вкус и презентабельный вид. Например, бутерброды, тарталетки и закуски на крекерах или чипсах лучше готовить непосредственно перед подачей, так же как и салаты из свежих овощей и фруктов. Холодец, желе или заливное стоит достать из холодильника, когда гости уже уселись за стол.

Слоеные салаты, которые нуждаются в пропитке, можно приготовить за несколько часов до подачи, а торты со сметанным и масляным кремом лучше собирать с вечера — за ночь они только выиграют в качестве.

Некоторые продукты следует достать из холодильника заранее, за 15–20 минут: например, торты с глазурью, чтобы она не крошилась при нарезке, и мягкие сыры.

Приготовить слишком много жирных блюд

Каждый год диетологи напоминают о последствиях праздничного переедания: тяжелая пища в сочетании с алкоголем может вызвать проблемы с пищеварением и спровоцировать обострение гастрита или панкреатита. Причем к перееданию приводит не только голод, но и желание не обидеть хозяйку, которая потратила весь день на готовку.

Если вам сложно представить праздничный стол с одним лишь салатом и горячим блюдом, сделайте акцент на овощных блюдах, запеченном нежирном мясе, а также соусах и заправках на основе ягод, фруктов и йогурта, а не масла и майонеза.

Подавать неочищенные фрукты

Ваза с фруктами выглядит красиво, но чистить цитрусовые, грызть твердые яблоки или сочные груши, пачкаясь соком, не очень удобно. Да и шкурки, косточки и корки вряд ли украсят стол.

Фруктовые канапе выглядят гораздо более эстетично, чем громоздкая ваза с фруктами.

Проблему можно решить с помощью фруктовой тарелки, с которой удобно брать небольшие кусочки нарезанных и очищенных фруктов, или фруктовых канапе. Выбирайте спелые, но не перезрелые фрукты, которые легко мнутся. Чтобы бананы и яблоки не потемнели, сбрызните их лимонным соком.

Использовать ароматические свечи

Аромат пихты, ванили или весенних цветов приятен, но не в сочетании с запахами индейки, копченостей или сыров с плесенью. Исключение составляют уютные чаепития с рождественским штолленом или кексом, аромат которых можно дополнить свечой с запахом пряностей или сладостей.

Не учитывать потребности гостей

Если среди гостей есть беременные или кормящие, люди с заболеваниями ЖКТ, аллергики или веганы, лучше заранее уточнить, какие изменения внести в меню. Возможно, они захотят принести свою еду или попросят, например, не заправлять салаты или исключить какой-то ингредиент из блюд.

Смешивать несколько национальных кухонь

Организовать застолье по принципу «все лучшее из национальных кухонь сразу» довольно сложно, особенно учитывая выбор напитков и оформление стола. Если вы не планируете представить каждую кухню в полном объеме, лучше остановиться на одной, а не смешивать карри, тако и суши.

Добавлять чеснок в блюда

Чеснок обладает множеством полезных свойств, но его резкий запах не всем нравится.

То же касается свежего репчатого лука: его можно обдать кипятком перед добавлением в салат или закуску, чтобы убрать горечь и запах.

Начинать есть ровно в полночь

Традиция голодать весь день и садиться за стол незадолго до боя курантов приводит к перееданию и чувству тяжести, а алкоголь на голодный желудок — к быстрому опьянению. Врачи рекомендуют в день праздника поужинать в 21 час, а в полночь ограничиться легкими закусками и мандаринами.

Сосредоточиться на сладких напитках

Морсы и компоты не всегда гармонируют с блюдами, а газированные лимонады могут вызывать вздутие и усиливать жажду. Обычная и минеральная вода с газом не вызывает таких проблем, поэтому упаковка-другая не будет лишней.

Приготовить много скоропортящихся блюд

Шутки о прошлогоднем оливье, которое едят целую неделю после праздника, часто становятся опасной реальностью. Сроки годности многих готовых блюд не превышают 10–12 часов, после чего салаты, десерты и горячее могут навредить здоровью.

Если вы не уверены, что гости все съедят, продумайте стол так, чтобы оставшиеся продукты не испортились. Например:

открывайте упаковку по мере необходимости: удобнее сделать несколько бутербродов с икрой и рыбой, а если потребуется добавка, открыть новую пачку;

заправляйте салаты по частям, чтобы они дольше не прокисали без майонеза и сметаны;

используйте замороженные десерты.

П подавать блюда порционно

Приготовленные порционно горячие блюда или десерты часто остаются недоеденными, и их приходится выбрасывать. Если запеченный картофель, мясо, птица, рыба или торт лежат на общей тарелке, каждый сможет взять столько, сколько ему нужно.

Исключение составляют порции совсем небольшого объема: жюльен в кокотнице или трайфл в маленьком стаканчике.

Использовать одноразовую посуду

Даже самые красивые бумажные тарелки быстро теряют вид, а стаканчики легко переворачиваются, заливая стол. Неудачным вариантом сервировки станут соленья прямо в банках, соусы в упаковках и соки в картонных коробках: по возможности их стоит перелить или переложить в более праздничную посуду. Исключение — Новый год на свежем воздухе, когда лишняя посуда только мешает.