Обложка журнала отсылает к знаменитой фотографии строителей небоскребов в Нью-Йорке, сделанной в начале 1930-х годов. Вместо рабочих на балке сидят миллиардеры из технологических компаний.

Американский журнал Time дал звание человека года группе людей, ставших создателями искусственного интеллекта.

«2025-й стал годом, когда полный потенциал искусственного интеллекта ворвался в наше поле зрения и когда стало ясно, что обратного пути уже не будет, — объявила редакция о своем решении в сети Х. — За то, что век думающих машин стал реальностью; за то, что одновременно восхитило и озаботило человечество, за изменение настоящего и расширение границ возможного, человеком 2025 года Time стали создатели ИИ».

На одной из двух обложек журнала — глава Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Meta Марк Цукерберг, владелец X Илон Маск и «крёстная мать» искусственного интеллекта Фэй-Фэй Ли.

«В течение многих десятилетий человечество стало свидетелем появления думающих машин, — сказано в публикации на сайте журнала. — Мы восхищались их способностью побеждать шахматных чемпионов и предсказывать протеиновые структуры, но также пытались свыкнуться с их врожденной зловещестью, не говоря уже об угрозе тому, что мы считаем духом человечества».

В прошлом издание уже несколько раз давало звание человека года не конкретным людям, а группам людей, явлениям или даже предметам.

Так, в 1950-м и 2003 годах человеком года были объявлены американские солдаты, в 1960-м — американские ученые, а в 2001-м — протестующие. В 1982-м Time назвал человеком года компьютер, а в 1988-м — оказавшуюся в опасности Землю.

В сентябре компания OpenAI заявила, что ее чат-бот каждую неделю используют примерно 700 миллионов человек.

Крупные технологические компании вкладывают миллиарды долларов в искусственный интеллект и лежащую в его основе инфраструктуру, чтобы опередить конкурентов.

В этом году Time подготовили две обложки: на одной — художественное изображение букв «AI» (ИИ), окруженных рабочими, на другой — живописный портрет лидеров индустрии.

На второй обложке кроме Цукенберга, Хуанга, Маска и Ли также представлены руководитель производителя чипов AMD, Лиза Су, глава OpenAI Сэм Альтман, руководитель Anthropic Дарио Амодеи и руководитель лаборатории ИИ Google, Демис Хассабис.

«В этом году дискуссия о том, как использовать ИИ ответственно, уступила место гонке по его максимально быстрому внедрению, — заявили в Time, представляя новые обложки. — Благодаря Хуангу, Сону, Альтману и другим титанам искусственного интеллекта человечество на полной скорости, без тормозов, мчится по шоссе к высокоавтоматизированному и крайне неопределенному будущему».

А главный редактор журнала Сэм Джейкобс заявил, что никто не повлиял на 2025 год так сильно, как «люди, которые придумали, спроектировали и создали ИИ».

«Путь развития искусственного интеллекта определит человечество, и каждый из нас может сыграть роль в формировании его структуры и будущего», — сказал он.

Аналитик Forrester Томас Хуссон считает, что 2025-й станет «переломным моментом» в массовом использовании ИИ в повседневной жизни.

«Большинство потребителей пользуются им, даже не осознавая этого», — сказал он Би-би-си.

По его словам, ИИ уже интегрируется в устройства, программы и сервисы и распространяется «куда быстрее, чем в свое время это делали интернет или мобильные технологии».

Основатель и генеральный директор лаборатории Fountech AI Ник Кайринос заявил, что такое признание является объективной оценкой влияния технологии искусственного интеллекта на общество, но, по его мнению, «признание не следует путать с готовностью».

«В данный момент искусственный интеллект все еще может оказаться как спасителем, так и угрозой для человечества», — отметил он.

«Мы все еще находимся на ранних этапах создания систем искусственного интеллекта, которые будут надежными, ответственными и соответствующими человеческим ценностям, — говорит Кайринос — На тех из нас, кто разрабатывает эту технологию и выводит ИИ-продукты на рынок, лежит огромная ответственность».

Что такое человек года по версии Time

Журнал Time выбирает «человека года» уже почти сто лет, с 1927 года.

Издание утверждает, что сама идея появилась почти случайно, когда после новогодних праздников редакция не смогла придумать, чью фотографию поставить на обложку журнала после тихой новостной недели.

«Никто не сделал ничего достаточно значимого, чтобы поместить его фото на обложку Time, поэтому кто-то предложил: давайте перестанем искать Человека недели и выберем Человека года», — писал тогдашний издатель Пьерпонт Ишам Прентис в выпуске от 1 января 1945 года.

Так первым человеком года по версии Time стал Чарльз Линдберг — пилот, который в одиночку пересек Атлантику за 33 часа 39 минут.

Человеком года (до 1999 года это были «мужчина года» и «женщина года») может быть объявлена «персона, группа лиц, какая-то идея и даже объект, которые в лучшую или в худшую сторону сильнее всего повлияли на ход событий в уходящем году».

Выбор остается исключительной прерогативой редакторов, а герой не обязательно должен быть положительным, так что нет ничего удивительного в том, что в прошлом «людьми года» становились такие деятели, как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и аятолла Хомейни.

В 2024-м человеком года по версии Time стал президент США Дональд Трамп.

В 2023-м журнал отдал это звание певице Тэйлор Свифт, а 2022 году — президенту Украины Владимиру Зеленскому.